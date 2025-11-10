सेहत और न्यूट्रिशन का बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है सीधा असर, ये हैएक्सपर्ट्स की राय

Hindustan Hindi News
संक्षेप: अच्छा पोषण (न्यूट्रिशन) दिमाग की सेहत और उसके सही विकास की नींव होता है। इससे याददाश्त, ध्यान और भावनात्मक संतुलन मजबूत बना रहता है। जो बच्चे संतुलित आहार लेते हैं, वे आमतौर पर पढ़ाई या नई-नई चीजों का सीखने में ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 06:44 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
बच्चों की पढ़ाई और उनकी परफॉर्मेंस में हेल्थ और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे की सेहत और उसका खान-पान उसकी सीखने की क्षमता और पढ़ाई के प्रदर्शन पर सीधा असर डालते हैं। अच्छा पोषण (न्यूट्रिशन) दिमाग की सेहत और उसके सही विकास की नींव होता है। इससे याददाश्त, ध्यान और भावनात्मक संतुलन मजबूत बना रहता है। जो बच्चे संतुलित आहार लेते हैं, (जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट शामिल हों) वे आमतौर पर पढ़ाई या नई-नई चीजों का सीखने में ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। जिससे स्कूल में उनका प्रदर्शन बाकी बच्चों की तुलना में बेहतर बना रहता है।

मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की न्यूट्रिशनिस्ट शिवानी बिष्ट के अनुसार खराब खान-पान या बार-बार बीमार पड़ना बच्चों में थकान, सुस्ती और चीजें याद रखने में दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर शरीर में आयरन, विटामिन D या ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसी जरूरी चीजों की कमी हो, तो इससे ध्यान और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कई बार बच्चे नाश्ता छोड़ देते हैं, जिससे दिमाग को जरूरी एनर्जी नहीं मिलती इसका सीधा असर उनकी सीखने की क्षमता पर पड़ता है। सीधी सी बात है किसी भी काम में अच्छा करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों न हो, बच्चे का सेहतमंद होना बेहद जरूरी होता है। जो बच्चे स्वस्थ नहीं होते, वो अपनी पढ़ाई में भी अपना 100 प्रतिशत नहीं दे पाते हैं। उनके बार-बार बीमार रहने से उनकी स्कूल की छुट्टियां बढ़ जाती हैं, पढ़ाई में ध्यान कम लगता है और शरीर की एनर्जी भी कम हो जाती है।

गलत खानपान का सेहत और पढ़ाई पर असर

सीके बिड़ला हॉस्पिटल की डायरेक्टर - नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स डॉ. पूनम सिदाना कहती हैं कि अगर बच्चे को अस्थमा, एलर्जी या न्यूट्रिशन की कमी जैसी कोई दिक्कत है, तो वो बार-बार बीमार पड़ सकता है, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। इसी तरह, गलत खान-पान, चाहे वो कम खाना हो या जरूरत से ज्यादा, दोनों ही सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर डाइट में प्रोटीन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और अच्छे फैट की कमी है, या फिर ज्यादा नमक, चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो इससे बच्चे के शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है।

रंग-बिरंगे फल और सब्जियां याददाश्त बढ़ाने में करते हैं मदद

रोज के खाने में अगर रंग-बिरंगे फल और सब्जियां शामिल हों तो शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो दिमाग की ग्रोथ, याददाश्त और ध्यान बढ़ाने में मदद करते हैं। गरीब वर्ग के बच्चों को अक्सर पर्याप्त या विविध खाना नहीं मिल पाता, जबकि अमीर परिवारों के बच्चे जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा खाते हैं। दोनों ही हालात में सेहत बिगड़ने पर मोटापा, एलर्जी या बार-बार बीमार पड़ने जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। जिसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ता है।

पढ़ाई में सफलता के लिए क्या है जरूरी

कुल मिलाकर, बच्चों के लिए संतुलित आहार, पूरी नींद, रोजाना एक्सरसाइज, समय पर टीकाकरण और एक अच्छा भावनात्मक माहौल बहुत जरूरी है। जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, तभी वो अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई और जिंदगी के हर क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है।

सलाह

माता-पिता और स्कूलों को समझना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई में सफलता की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य से होती है। नियमित हेल्थ चेकअप, पौष्टिक खाना, पूरी नींद और रोजाना शारीरिक गतिविधियां बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। सही पोषण और समय पर इलाज से हम बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और उन्हें उनकी पूरी संभावनाओं तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं।

