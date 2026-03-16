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मां बनने के बाद कैसे बदल जाती है महिला की लाइफ, क्या वाकई होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन?

Mar 16, 2026 11:19 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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मां बनना वाकई एक खूबसूरत एहसास है। हर किसी की मदरहुड जर्नी अलग होती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि कैसे बेबी होने के बाद एक महिला की जिंदगी बदलती है और क्या वाकई पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है। 

मां बनने के बाद कैसे बदल जाती है महिला की लाइफ, क्या वाकई होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन?

मां बनने का एहसास दुनिया के सबसे खूबसूरत और अलग अनुभवों में से एक है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब से एक मां को पता चलता है कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है तभी से वह उस बच्चे को महसूस करने लगती है। इसके अलावा जब मां को पहली बार बच्चे की धड़कन सुनाई देती है तो वह खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझने लगती है। मां बनती ही एक महिसा नींद, आराम और जरूरतों को भूलकर सिर्फ बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगती है। यह एहसास उसे मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि वह उन कामों को भी हंसते-हंसते कर लेती है जो पहले उसे मुश्किल लगा करते थे। मां बनना भले ही सुकून भरा होता है लेकिन एक महिला को इसके लिए काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि मां बनने के बाद एक महिला की लाइफ कैसे बदल जाती है और क्या वाकई पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है।

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मां बनकर कैसे बदलती है महिला की लाइफ

मां बनना महिला के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है, जिसमें पहचान, शारीरिक बनावट और रोजाना की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तभी ये भी कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के साथ ही मां का भी दोबारा जन्म होता है। मां बनने के बाद महिला के जीवन में होने वाले इन बदलावों का सामना लगभग हर महिला करती है।

1) मां बनने के बाद महिला का मानसिक भार तेजी से बढ़ता है। इस समय पर महिला अपनी लाइफ की पर्सनल चीजों को भूलकर सिर्फ बच्चे की हेल्थ, ग्रोथ और खुशी का ध्यान रखती है। बच्चे के जन्म के शुरुआती कुछ महीने अक्सर महिला के लिए धुंधलेपन जैसे लगते हैं।

2) रिपोर्ट्स की मानें तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी एक महिला के दिमाग का आकार बदल जाता है। इसके अलावा नींद की कमी शुरुआती मदरहुड का एक निगेटिव असर है, जिसका असर संज्ञानात्मक कार्य और इमोशनल सिस्टम पर होता है।

3) बच्चे के जन्म के बाद महिला अपनी बिना बच्चों वाली दोस्तों से दूर हो सकती हैं और उनके साथ रिश्ता बेहतर हो जाता है जो पहले से पेरेंट्स बन चुके हैं।

4) कई महिलाओं को काम पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां को काम के साथ बच्चों की देखभाल की मांगों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। जो शुरुआत में काफी मुश्किल हो सकता है।

5) मां बनने बाद आपको अपने पार्टन के साथ रिश्ते में आए कई बदलावों से गुजरना पड़ता है। कई बार ये बदलाव आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं।

क्या वाकई होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन?

जी हां, पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाकई में होता है और ये वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुकी एक मेडिकल कंडीशन है। डिलीवरी के तुरंत बाद होने वाले ये समस्या भारी हार्मोनल क्रैश के कारण होती है। गर्भावस्था के दौरान, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे को जन्म देने के 24 घंटों के अंदर ये लेवल गर्भावस्था से पहले की स्थिति में वापस आ जाते हैं। यह अचानक बदलाव दिमाग में केमिकल बदलाव उत्पन्न कर सकता है जिससे मानसिक अवस्था में उतार-चढ़ाव और डिप्रेशन हो सकता है। वैसे तो आजकल बहुत सी महिलाएं इस समस्या से परिचित हैं इसलिए मानसिक तौर पर खुद को फिट रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे के जन्म के बाद बेवजह रोना जैसी लक्षण पोस्टपार्टम ब्लूज का हिस्सा हैं।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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