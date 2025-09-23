प्रेग्नेंसी में कौन-कौन से घरेलू काम नहीं करने चाहिए? डॉक्टर की सलाह जरूर सुन लें

प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चलिए जानते हैं डॉक्टर के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान किन घरेलू कामों को करने से बचना चाहिए।

प्रेगनेंसी ऐसा समय है, जब एक महिला का शरीर कई बदलावों से हो कर गुजरता है। इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। खासकर सातवें, आठवें और नौवें महीने में बहुत सावधानी बरतनी जरूरी होती है। जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीषा मीना गुप्ता का कहना है कि इस समय महिलाओं को अपने रोजमर्रा के घरेलू कामकाज में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार अनजाने में किया गया छोटा सा काम भी भारी नुकसान पहुँचा सकता है। चलिए जानते हैं डॉक्टर मनीषा के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान किन घरेलू कामों को करने से बचना चाहिए।

बाथरूम की सफाई से परहेज करें डॉ. मनीषा गुप्ता बताती हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में बाथरूम की सफाई करना बेहद खतरनाक हो सकता है। बाथरूम का फ्लोर अक्सर गीला और फिसलन भरा होता है, जिस पर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए वजन और बड़े बेबी बंप के साथ संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे में स्लिप होकर चोट लगने का रिस्क बढ़ जाता है।

भारी वजन उठाना नुकसानदायक गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह का भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। कई महिलाएँ एक्टिव रहने के लिए पानी से भरी बाल्टी या गैस सिलेंडर उठाने लगती हैं, लेकिन डॉ. मनीषा मीना गुप्ता के अनुसार यह आदत गर्भावस्था में खतरनाक साबित हो सकती है। इससे पीठ और पेट पर दबाव बढ़ता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है।

पोछा लगाने को ले कर सावधानी अक्सर यह धारणा होती है कि प्रेगनेंसी में पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। इस पर डॉ. मनीषा मीना गुप्ता स्पष्ट कहती हैं कि यदि महिला पहले से यह काम करती आ रही है, तो सावधानी बरतते हुए प्रेगनेंसी में भी कर सकती है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद में जो महिलाएँ पहले से पोछा नहीं लगाती थीं, उनके लिए अचानक यह काम शुरू करना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि सबका शरीर अलग तरह से वर्क करता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस बारे में डॉक्टर की सलाह जरूर ली जाए।

स्ट्रांग केमिकल्स से दूरी बनाएँ गृहस्थी में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले फिनायल या अन्य स्ट्रांग केमिकल्स से प्रेगनेंसी के दौरान दूरी बनाए रखना चाहिए। डॉ. मनीषा बताती हैं कि इनसे एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ या त्वचा पर रिएक्शन हो सकता है, जो गर्भवती महिला और बच्चे दोनों की सेहत को प्रभावित करता है।

सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी प्रेगनेंसी के दौरान बार-बार सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना या सीढ़ी लगाकर सामान ऊपर-नीचे करना भी सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस समय गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरा बन सकती है।