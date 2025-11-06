सर्दी में छोटे बच्चों को लगाएं घर का बना ये तेल, जुकाम-खांसी रहेंगे कोसों दूर
संक्षेप: सर्दी के मौसम में बच्चों को जुकाम-खांसी खूब परेशान करती हैं। छोटे बच्चे बोलकर अपनी परेशानी नहीं बता पाते और ऐसे में उलझन-चिड़चिड़ापन उनमें रहता है। आप बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए घर का बना ये तेल लगाएं।
सर्दियां शुरू होते ही बीमारियां शरीर को घेरने लगती हैं। जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्याएं काफी आम हो जाती हैं। बड़े लोग तो इसे झेल लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए ये काफी कष्टदायक होता है। छोटे बच्चे बोलकर तकलीफ बता नहीं पाते हैं और उन्हें उलझन होती रहती है। अगर आपके बच्चे को सर्दी-जुकाम जल्दी पकड़ लेता है तो अभी से एक तेल बनाकर रख लें। ये तेल बच्चो को रोजाना लगाएं। इससे सर्दी-खांसी से राहत मिलेगी और दोबारा नहीं होगी।
कैसे बनाएं
हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल की, लेकिन इसमें कुछ चीजों को पकाना भी है। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गर्म होने दें। फिर इसमें लहसुन की 5-6 कलियां, मेथी दाना, हींग, अजवायन डालकर पकाएं। इस तरह से तेल बनकर तैयार हो जायेगा।
लगाना कैसे है
अब इस तेल को रात में बच्चे को लगाना है। इस तेल को हल्का गुनगुना कर लें। फिर इसे बच्चे के पैर के तलवे, हथेली, 20 नाखूनों में लगाएं। इसके अलावा सीने में भी इस तेल को लगाकर हल्की मालिश करें। इससे जकड़ा हुआ कफ बाहर आ जायेगा और दोबारा सर्दी नहीं होगी।
फायदे- सरसों के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो वायरल, फंगल इंफेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा सर्दी-खांसी में राहत देते हैं। मेथी की तासीर गर्म होती है, ये जकड़न में आराम दिलाती है। हींग पाचन के लिए बेहतर होती है लेकिन इससे सर्दी भी कम होती है। ये शरीर की पूरी सर्दी खींच लेती है और गर्माहट पहुंचाती है। लहसुन को मिलाने से तेल और गर्म होता है। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। अजवायन में मौजूद तत्व सर्दी-खांसी में राहत देते हैं और सीने की जकड़न या कफ को बाहर करते हैं। सर्दियों के सीजन में आप ये तेल बच्चे को लगाकर देखें, आपको फर्क दिखेगा।
