Baby Names : होली के गुलाल से भी प्यारे हैं बच्चों के ये नाम, हर नाम में मिलेगा रंगों का चुलबुलापन

Feb 22, 2026 10:38 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Baby Names Inspired By Holi Colours : अगर आप अपने नन्हे-मुन्ने के लिए होली के रंगों से जुड़ा ऐसा कोई नाम तलाश रहे हैं जो सुनने में ना सिर्फ मॉर्डन, बल्कि बोलने में सुरीला और अर्थ में रंगों की ताजगी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो तो ये यूनिक बेबी नेम लिस्ट आपके काम आ सकती है।

Baby Names : होली के गुलाल से भी प्यारे हैं बच्चों के ये नाम, हर नाम में मिलेगा रंगों का चुलबुलापन

Baby Names Inspired By Holi Colours : परिवार में बच्चे का जन्म माता-पिता के लिए बसंत ऋतु की दस्तक और होली के कलरफुल रंगों की तरह खूबसूरत अहसास से भरा हुआ रहता है। जिस तरह होली का हर रंग एक अलग भावना और उल्लास का प्रतीक होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थपूर्ण और खूबसूरत नाम बच्चे के व्यक्तित्व में निखार लाता है। अगर आप अपने नन्हे-मुन्ने के लिए होली के रंगों से जुड़ा ऐसा कोई नाम तलाश रहे हैं जो सुनने में ना सिर्फ मॉर्डन, बल्कि बोलने में सुरीला और अर्थ में रंगों की ताजगी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो तो ये यूनिक बेबी नेम लिस्ट आपके काम आ सकती है। इस लिस्ट में शामिल हर नाम रंगों की ही तरह चुलबुला और खूबसूरत है।

रंगों से जुड़े लड़कों के लिए नाम (Baby Boy Names)

अबीर (Abeer)- अबीर नाम का अर्थ गुलाल या सुगंधित पाउडर होता है। यह नाम होली के उल्लास से जुड़ा बेहद प्यारा नाम है।

विवान (Vihaan)- विवान नाम का मतलब सुबह की पहली किरण होता है। यह नाम रंगों की शुरुआत और नई उम्मीद का प्रतीक है।

अयांश (Ayansh)- इस नाम का मतलब प्रकाश का हिस्सा होता है। माता-पिता के जीवन में उजाला भरने वाला यह नाम सुनने में बेहद अच्छा लगता है।

कनिश (Kanishk)- यह नाम सोने के सुनहरे रंग और वैभव को दर्शाने वाला नाम है।

नील (Neel)- नील नाम का अर्थ नीले रंग से है। यह नाम शांति का प्रतीक है।

आरण्य (Aarany)– यह नाम बेहद यूनिक और प्यारा है। जिसका अर्थ 'हरियाली' से जुड़ा हुआ है। जिस तरह हरियाली प्रकृति को सुंदर बनाती है वैसे ही यह नाम आपके बच्चे के जीवन को सुंदर बनाए रखने में मदद कर सकता है।

हरित (Harit)– इस नाम का मतलब 'हरा रंग' है। यह नाम आपके बेटे के जीवन में खुशियां और ताजगी लेकर आएगा।

कैरव (Kerav)– इस नाम का संबंध सफेद गुलाब के फूल से जुड़ा हुआ है। यह नाम बच्चों के लिए प्यार और सौम्यता को दर्शाता है।

अरुण (Arun)- ये नाम यूं तो बेहद कॉमन है लेकिन सुनने में इतना अच्छा लगता है कि आज भी लोग इसे अपने बच्चे के लिए बेहद पसंद करते हैं। अरुण नाम का मतलब होता है उगते हुए सूरज की लाली।

धवल (Dhawal)- यह नाम 'ध' अक्षर से शुरू होता है। धवल नाम का मतलब होता है उज्‍जवल और सफेद रंग।

रंगों से जुड़े लड़कियों के नाम

अलानी – यह नाम हवाई भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ 'नारंगी रंग' होता है। अगर आप अपनी प्यारी बिटिया को एक सुंदर और अलग नाम देना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

इनाया (Inaya)- लड़कियों को दिए जाने वाले इस नाम का मतलब है ईश्वर का उपहार। यह नाम सुनने में बहुत ही आधुनिक और मधुर लगता है।

नव्या (Navya)- इस नाम का मतलब नया होता है। नए रंगों और नई शुरुआत को दर्शाने वाला यह नाम बेहद खूबसूरत है।

जारा (Zara)- इस नाम का मतलब चमकता हुआ फूल होता है। प्रकृति के रंगों जैसा खूबसूरत नाम आप अपनी बेटी के लिए पसंद कर सकते हैं।

