Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे सुनाएं 5 आसान देशभक्ति कविताएं , तालियों से गूंज उठेगा स्टेज

Patriotic Poems On Independence Day : अगर आप बच्चों को स्कूल में सुनाने के लिए देशप्रेम के रंग में डूबी हुई कोई प्यारी और सरल कविता ढूंढ रहे हैं तो यहां कुछ कविताओं के सुझाव आपके काम आ सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:04 AM
देशभर में 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के लिए यह दिन बेहद खास और गर्व का दिन है। इस दिन देश को सम्मान और आजादी दिलाने वाले उन सभी वीर जवानों को याद किया जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के नागरिकों को स्वतंत्र भारत का तोहफा दिया। इस दिन स्कूलों, घरों की कॉलोनियों में बच्चे तिरंगा लहराते हुए मंच में कई देशभक्ति गीत और कविताएं प्रस्तुत करके अपना देशप्रेम जाहिर करते हैं। अगर आप भी इस दिन को खास बनाने के लिए बच्चे के स्कूल के लिए कोई दिल को छू लेनी वाली देशप्रेम के रस में डूबी हुई कविता ढ़ूंढ रहे हैं तो ये कुछ ऑप्शन आपके काम आ सकते हैं।

देशभक्ति पर बच्चों के लिए कविताएं

1- धरती के लाल

धूल भरे हैं तो क्या है, हम

धरती मां के लाल हैं

अंधियारी में हम ही उसकी

जलती हुई मशाल हैं।

पढ़-लिख कर हम दूर करेंगे

अपने सब अज्ञान को

ऊंची और उठायेंगे हम

भारत मां की शान को।

आज कली, कल फूल और

परसों तारे बन जाएंगे

चंदा-सूरज बनकर हम दिन

रात ज्योति बिखराएंगे।

2- तिरंगे की शान

तिरंगे की शान लहर-लहर तिरंगा प्यारा,

इससे बढ़कर नहीं सहारा।

केसरिया वीरता बतलाता, श्वेत रंग शांति समझाता।

हरा रंग प्रगति की राह दिखाए, हर दिल में विश्वास जगाए।

वीरों ने खून बहाया, मां का गौरव लौटाया।

इसको माथे पर सजाएं, अपना कर्तव्य निभाएं।

3- हाथ में ध्वजा रहे

वीर, तुम बढ़े चलो

धीर, तुम बढ़े चलो।

हाथ ध्वजा में रहे

बाल-दल सजा रहे

ध्वज कभी झुके नहीं

दल कभी रुके नहीं

वीर, तुम बढ़े चलो

धीर, तुम बढ़े चलो।

सामने पहाड़ हो

सिंह की दहाड़ हो

तुम निडर, हटो नहीं

तुम निडर, डटो वहीं

वीर, तुम बढ़े चलो

धीर, तुम बढ़े चलो।

मेघ गरजते रहें

मेघ बरसते रहें

बिजलियां कड़क उठें

बिजलियां तड़क उठें

वीर, तुम बढ़े चलो

धीर, तुम बढ़े चलो।

प्रात हो कि रात हो

संग हो न साथ हो

सूर्य से बढ़े चलो

चंद्र से बढ़े चलो

वीर, तुम बढ़े चलो

धीर तुम बढ़े चलो।

