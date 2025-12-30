डिलीवरी के बाद 90% महिलाएं करती हैं ये 5 गलतियां, तभी कम नहीं होता वजन! डॉक्टर की सलाह

संक्षेप: गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका बताती हैं कि डिलीवरी के बाद वजन कम करना पूरी तरह संभव है, बस सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप छोटे-छोटे लेकिन गलत आदतों को समय रहते सुधार लें, तो वजन अपने आप धीरे-धीरे कम होने लगता है।

डिलीवरी के बाद बॉडी को रिकवर होने में समय लगता है, लेकिन इसी दौरान बढ़ा हुआ वजन कई महिलाओं के लिए चिंता का कारण बन जाता है। अक्सर महिलाएं कोशिश तो बहुत करती हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसकी वजह मेहनत की कमी नहीं, बल्कि कुछ रोजमर्रा की गलतियां होती हैं। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका बताती हैं कि डिलीवरी के बाद वजन कम करना पूरी तरह संभव है, बस सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप छोटे-छोटे लेकिन गलत आदतों को समय रहते सुधार लें, तो वजन अपने आप धीरे-धीरे कम होने लगता है। डॉ. प्रियंका के अनुसार, वजन घटाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और नियम से रहना सबसे जरूरी है।

बार-बार चाय पीने की आदत डॉ. प्रियंका के अनुसार, डिलीवरी के बाद महिलाएं थकान दूर करने के लिए दिन में कई बार चाय पीने लगती हैं। समस्या चाय से नहीं, बल्कि उसमें डाली जाने वाली शुगर से होती है। बार-बार शुगर लेने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होती है, जो वजन कम होने नहीं देती। अगर आपको चाय पीनी ही है, तो मात्रा कम रखें और मीठा धीरे-धीरे घटाने की कोशिश करें। यह एक छोटा बदलाव है लेकिन वजन घटाने में बड़ा असर डालता है।

घर के काम को एक्सरसाइज समझ लेना डॉ. प्रियंका साफ तौर पर कहती हैं कि घर का काम एक्सरसाइज का विकल्प नहीं हो सकता। शरीर रोजमर्रा के कामों का आदी हो चुका होता है, इसलिए उनसे वजन कम नहीं होता। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर अनुमति दें, तब हल्की एक्सरसाइज शुरू करना बहुत जरूरी है। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग या आसान एक्सरसाइज शरीर को एक्टिव करती है और फैट बर्न करने में मदद करती है। सिर्फ घर के काम पर निर्भर रहना वजन घटाने की प्रक्रिया को रोक देता है।

शाम की थकान में जंक फूड खाना गाइनेकोलॉजिस्ट बताती हैं कि शाम के समय थकान और भूख दोनों साथ आती हैं। इसी समय नमकीन, पकौड़े या पैकेट वाला खाना सबसे ज्यादा नुकसान करता है। ये चीजें थोड़ी मात्रा में भी ज्यादा कैलोरी देती हैं। अगर आप इसी वक्त हेल्दी स्नैक्स जैसे फल या घर का हल्का खाना चुनें, तो वजन बढ़ने से बचा जा सकता है। रोज का थोड़ी मात्रा में खाया गया जंक फूड भी धीरे-धीरे मोटापे की वजह बनता है।