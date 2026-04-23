डिलीवरी के दर्द को तुरंत कम कैसे करें? गाइनोकोलॉजिस्ट की ये सलाह हर महिला सुनें!
Pregnancy Tips: डिलीवरी के समय होने वाला लेबर पेन काफी तेज और असहनीय हो सकता है, लेकिन सही तरीके अपनाकर इसे कुछ हद तक संभाला जा सकता है। गाइनकोलॉजिस्ट डॉ सोनिया गुप्ता ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स शेयर की हैं।
डिलीवरी के समय असहनीय लेबर पेन होता है। कई बार डर और घबराहट की वजह से ये दर्द और भी बढ़ जाता है। ऐसे समय में अगर सही जानकारी और सही तरीका पता हो तो काफी हद तक इस दर्द से राहत मिल सकती है। गाइनकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया गुप्ता के अनुसार, लेबर पेन के दौरान कुछ आसान और सुरक्षित उपाय अपनाकर दर्द को काफी हद तक संभाला जा सकता है। ये तरीके शरीर को रिलैक्स करते हैं, मन को शांत रखते हैं और डिलीवरी प्रोसेस को आसान बनाने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि इन्हें बिना किसी मुश्किल तैयारी के अपनाया जा सकता है। अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है, तो डॉ सोनिया के बताए ये आसान टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं।
डीप ब्रीदिंग से शरीर को दें आराम
लेबर पेन शुरू होने पर सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। डॉ सोनिया गबताती हैं कि लंबी और धीमी सांस लेना शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। जब आप धीरे-धीरे गहरी सांस लेती हैं, तो इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और मन शांत होता है। इससे दर्द को संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। साथ ही बच्चे को भरपूर ऑक्सीजन मिलने में भी मदद मिलती है। इसलिए दर्द बढ़ने पर घबराने के बजाय डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें।
बैक मसाज से कमर दर्द करें कम
लेबर पेन के दौरान कई महिलाओं को कमर में तेज दर्द महसूस होता है। ऐसे समय में डॉक्टर हल्की बैक मसाज की सलाह देती हैं। कमर पर धीरे-धीरे हल्के हाथ से मसाज करने से मसल्स को आराम मिलता है और दर्द कुछ कम महसूस होता है। ध्यान रखें कि मसाज हल्के हाथों से और आरामदायक तरीके से होनी चाहिए।
बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज से मिलेगी मदद
डॉ सोनिया कहती हैं कि बर्थिंग बॉल का इस्तेमाल लेबर के समय फायदेमंद हो सकता है। इस पर बैठकर हल्का मूवमेंट करने से शरीर लचीला बना रहता है और पेल्विक एरिया को सपोर्ट मिलता है। इससे लेबर प्रोसेस आसान महसूस हो सकता है। हालांकि इसे से तरीके से करना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर के कंसल्ट और उनकी देखरेख में इसे इस्तेमाल करें। साथ ही इसे करते समय जल्दबाजी ना करें और बॉडी को रिलेक्स कंडीशन में रखें।
वॉकिंग और हल्का मूवमेंट रखें जारी
लेबर पेन के दौरान लगातार एक ही जगह लेटे रहने की बजाय हल्का मूवमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। धीरे-धीरे चलना या शरीर को हल्का हिलाना दर्द को संभालने में मदद करता है। इससे शरीर एक्टिव रहता है और कई महिलाओं को आराम महसूस होता है। अगर डॉक्टर ने आराम करने के लिए ना कहा हो, तो हल्की वॉक की जा सकती है। हर मूवमेंट अपनी सुविधा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।