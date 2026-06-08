संबंध बनाते समय प्रेगनेंसी का लगता है डर? डॉक्टर से जानें सेफ सेक्स के लिए बेस्ट दिन

आजकल ज्यादातर कपल्स प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं और अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई तरह के गर्भनिरोधक उपायों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको संबंध बनाते समय प्रेगनेंसी का डर लगता है तो डॉक्टर से जानें सेफ सेक्स के दिन।

कपल्स के बीच सेक्स केवल शारीरिक जरूरत या बच्चे पैदा करना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई गहरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कारण होते हैं। हालांकि, कुछ कपल्स अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए पार्टनर संग संबंध बनाने से डरते हैं। आज के समय में बहुत से कपल्स सोच-समझकर प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं या उसमें देरी करने का फैसला लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई कपल्स का मानना होता है कि जब तक वे आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत और स्थिर नहीं हो जाते, तब तक बच्चे को दुनिया में लाना उसके भविष्य के साथ समझौता करना होगा। अनचाही प्रेगनेंसी के डर से अगर आप भी अपने पार्टनर संग संबंध बनाने से कतराते हैं तो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रेनू मलिक ने सेफ सेक्स के दिन बताए हैं, जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है।

क्या होते हैं सेफ सेक्स के दिन? डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो नॉर्मली जो पीरियड्स होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा होता है वह पीरियड्स का 10 से 20 वं दिन होता है। पीरियड्स साइकिल नॉर्मली 28 दिन की होती है। ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो 10 वें दिन से पहले या 20 वें दिन के बाद संबंध बनाएं। डॉक्टर कहती हैं कि जरूरी नहीं कि इन दिनों पर संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ना हो क्योंकि कभी-कभी कुछ लोगों का एग लेट बन सकता है यानी 24वें दिन तक। हालांकि 10 वे से 20 वे दिन तक को सबसे ज्यादा फर्टाइल दिन होते हैं इसलिए 10 वे से पहले और 20 वे के बाद के दिनों को सेफ माना जाता है।