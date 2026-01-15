ऑपरेशन से डिलीवरी कितनी बार सुरक्षित है? गाइनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर सुनें!

संक्षेप: मां की बॉडी पर ऑपरेशन का काफी असर होता है। ऐसे में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी आखिर कितनी बार सुरक्षित है। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका ने इसी बारे में बताया है।

प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का एक बहुत खूबसूरत पल है लेकिन उतना ही दर्दनाक भी है। कहते हैं डिलीवरी के बाद एक महिला का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जितना दर्द और मुश्किलें झेलने के बाद वो मां बनती हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना झेलना मुमकिन नहीं है। स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती है, जब ये नॉर्मल डिलीवरी ना हो कर ऑपरेशन हो। ऑपरेशन से अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तो ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद काफी परेशानियां आ सकती हैं। खासतौर से मां की बॉडी पर इसका काफी असर होता है। ऐसे में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी आखिर कितनी बार सुरक्षित है। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी बारे में बताया है।

सी-सेक्शन एक मेजर सर्जरी है डॉ प्रियंका कहती हैं कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिजेरियन यानी सी-सेक्शन कोई छोटी-मोटी सर्जरी नहीं है। ये एक मेजर सर्जरी है, जिसमें पेट की 7 लेयर काटी जाती हैं और फिर उन्हें टांके की मदद से दोबारा स्टिच किया जाता है। इसलिए जैसे-जैसे ऑपरेशन की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है।

बार-बार ऑपरेशन से बढ़ता जाता है रिस्क डॉ प्रियंका एक उदाहरण की मदद से समझाते हुए कहती हैं कि अगर आप एक फटा हुआ कपड़ा लें, उसे रफू करें, फिर दोबारा रफू करें। ऐसा 3-4 बार करने से कपड़ा कमजोर पड़ने लगता है और खराब हो जाता है। यही ठीक ऑपरेशन से भी होता है। जब बार-बार यूटरस पर टांके लगाए जाते हैं, तो उनके कमजोर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इतना ही नहीं इनके खुलने का खतरा भी ज्यादा रहता है।