ऑपरेशन से डिलीवरी कितनी बार सुरक्षित है? गाइनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर सुनें!

मां की बॉडी पर ऑपरेशन का काफी असर होता है। ऐसे में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी आखिर कितनी बार सुरक्षित है। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका ने इसी बारे में बताया है।

Jan 15, 2026 03:37 pm IST Anmol Chauhan
प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का एक बहुत खूबसूरत पल है लेकिन उतना ही दर्दनाक भी है। कहते हैं डिलीवरी के बाद एक महिला का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जितना दर्द और मुश्किलें झेलने के बाद वो मां बनती हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना झेलना मुमकिन नहीं है। स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती है, जब ये नॉर्मल डिलीवरी ना हो कर ऑपरेशन हो। ऑपरेशन से अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तो ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद काफी परेशानियां आ सकती हैं। खासतौर से मां की बॉडी पर इसका काफी असर होता है। ऐसे में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी आखिर कितनी बार सुरक्षित है। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी बारे में बताया है।

सी-सेक्शन एक मेजर सर्जरी है

डॉ प्रियंका कहती हैं कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिजेरियन यानी सी-सेक्शन कोई छोटी-मोटी सर्जरी नहीं है। ये एक मेजर सर्जरी है, जिसमें पेट की 7 लेयर काटी जाती हैं और फिर उन्हें टांके की मदद से दोबारा स्टिच किया जाता है। इसलिए जैसे-जैसे ऑपरेशन की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है।

बार-बार ऑपरेशन से बढ़ता जाता है रिस्क

डॉ प्रियंका एक उदाहरण की मदद से समझाते हुए कहती हैं कि अगर आप एक फटा हुआ कपड़ा लें, उसे रफू करें, फिर दोबारा रफू करें। ऐसा 3-4 बार करने से कपड़ा कमजोर पड़ने लगता है और खराब हो जाता है। यही ठीक ऑपरेशन से भी होता है। जब बार-बार यूटरस पर टांके लगाए जाते हैं, तो उनके कमजोर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इतना ही नहीं इनके खुलने का खतरा भी ज्यादा रहता है।

कितनी बार ऑपरेशन कराना सेफ है?

गाइनेकोलॉजिस्ट बताती हैं कि जैसे-जैसे ऑपरेशन की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे रिस्क बढ़ता चला जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दो या तीन ऑपरेशन कराना ही सुरक्षित रहता है। इसके बाद ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद होने वाला रिस्क बढ़ता चला जाता है। अगर इसके बाद भी ऑपरेशन से डिलीवरी कराना चाहती हैं, तो जरूरी गैप रखें, नियमित चेकअप कराते रहें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
