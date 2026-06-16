95% नंबर भी नहीं आएंगे काम! बच्चे को जरूर सिखाएं ये 6 मैनर्स, वरना बेकार है पढ़ाई
अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है तो काफी है। लेकिन जीवन में और चीजें भी काफी मायने रखती हैं। खासकर ये बेसिक मैनर्स अगर बच्चे में नहीं हैं, तो यकीन मानिए उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई खास फायदा नहीं है।
बच्चों के अच्छे नंबर देखकर हर माता-पिता खुश होते हैं। रिपोर्ट कार्ड में 95% या उससे ज्यादा अंक आना निश्चित रूप से गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में आगे होना ही जीवन में सफल होने की गारंटी नहीं देता। असली सफलता तब मिलती है, जब बच्चा पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार और सही व्यवहार भी सीखता है। डिग्रियां नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन लोगों का सम्मान पाना अच्छे मैनर्स से ही संभव होता है। आज के समय में, जब बच्चे सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, तब उन्हें सही समय पर सही आदतें सिखाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बने, तो आगे बताए गए ये जरूरी मैनर्स उसे जरूर सिखाएं।
खाने को लेकर कमेंट करने की आदत छोड़ना सिखाएं
बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि किसी की थाली में क्या है या कोई क्या खा रहा है, इस पर मजाक या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की पसंद, जरूरत और परिस्थितियां अलग होती हैं। जब बच्चे दूसरों की पसंद का सम्मान करना सीखते हैं, तो उनमें सेंसिविटी और समझदारी बढ़ती है। यह आदत उन्हें दूसरों की इमोशन की कद्र करना भी सिखाती है।
अलग दिखने वाले लोगों को घूरना नहीं, सम्मान देना सिखाएं
अक्सर बच्चे जिज्ञासा में उन लोगों को देखने लगते हैं जो उनसे अलग दिखाई देते हैं या किसी तरह की फिजिकल डिसएबिलिटी का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे समय में उन्हें सिखाएं कि किसी को घूरना ठीक नहीं है। इसके बजाय ऐसे लोगों के साथ नॉर्मल और रिस्पेक्टफुल व्यवहार रखें। ऐसे लोगों को घूमने के बजे एक प्यारी सी स्माइल दे। ऐसी आदत बच्चों को दूसरों के प्रति दयालु बनाती है।
हर जगह खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत से बचाएं
कई बच्चे चाहते हैं कि हर मौके पर सबका ध्यान उन्हीं पर रहे। चाहे किसी दोस्त का जन्मदिन हो या कोई और खास अवसर, वे खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों कुछ समझाएं कि सबका अपना एक स्पेशल डे होता है और उसे स्पेशल डे पर उसी को इंर्पोटेंट फील होने देना चाहिए। इस सीख से बच्चे में सोशल अवेयरनेस डेवलप होती है, वे रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाना सीखते हैं।
अकेले बैठे बच्चे को अपने साथ शामिल करना सिखाएं
स्कूल, पार्क या किसी कार्यक्रम में अगर कोई बच्चा अकेला बैठा दिखाई दे, तो अपने बच्चे को उसे अपने साथ खेलने या बातचीत में शामिल करने के लिए मोटिवेट करें। यह छोटी-सी आदत बच्चों के अंदर लीडरशिप और सहयोग की भावना पैदा करती है। साथ ही, वे दूसरों को अपनाने और उनकी मदद करने का महत्व भी समझते हैं।
मजाक और अपमान के बीच का फर्क समझाएं
हंसना और मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल अलग बात होती है। बच्चों को यह जरूर सिखाएं कि किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना एक जैसी बात नहीं है। कई बार अनजाने में कही गई बातें भी किसी को दुख पहुंचा सकती हैं। जब बच्चे यह फर्क समझ लेते हैं, तो वे दूसरों की इमोशन का ज्यादा सम्मान करने लगते हैं।
हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाएं
जीवन में हमेशा जीत नहीं मिलती और हमेशा हार भी नहीं होती। इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही सिखाएं कि जीत मिलने पर विनम्र रहें और हार मिलने पर निराश होने के बजाय सीखने की कोशिश करें। साथ ही, दूसरों की सफलता पर उन्हें बधाई देना भी सिखाएं। यह आदत बच्चों को मजबूत बनाती है और उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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