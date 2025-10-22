Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडgentle parenting every parents should know 5 signs shows you kids indicates he or she is a happy child
बढ़ते हुए बच्चे की ऐसी हरकते हैं तो समझ जाएं आप कर रहे हैप्पी चाइल्ड की परवरिश

बढ़ते हुए बच्चे की ऐसी हरकते हैं तो समझ जाएं आप कर रहे हैप्पी चाइल्ड की परवरिश

संक्षेप: Happy Child Parenting: 4-5 साल के बच्चे की परवरिश के लिए पैरेंट्स को काफी सारे धैर्य और समझ की जरूरत होती है। जरा सी डांट या मार बच्चे के कोमल मन पर बुरा असर डाल सकती है। बच्चा अगर इन 5 तरह की हरकतों को करता है तो समझ जाएं कि आप पाल रहीं है एक हैप्पी चाइल्ड।

Wed, 22 Oct 2025 03:28 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बच्चों की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान नही है। खासतौर पर बदलते माहौल और नए गैजेट्स के साथ, सोशल मीडिया के जमाने में और एकल परिवार में पल रहे इकलौते बच्चे को पालना बिल्कुल भी सरल नही है। जरा सी लापरवाही बच्चे को जिद्दी और बिगड़ैल बना सकती है। वहीं आपकी सख्ती बच्चे को दब्बू और चिड़चिड़ा बना सकता है। जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। अगर आप पैरेंट्स होकर अपनी पैरेंटिग को समझ नहीं पा रहे। तो अपने बच्चे की ओर देखें। अगर बच्चा ऐसी हरकते कर रहा तो समझ जाएं कि वो है हैप्पी चाइल्ड

बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा

बच्चा अगर अपने खिलौनों के साथ बात करता है और खेलता है। ब्लॉक्स बनाता है और अपनी इमैजिनेशन की दुनिया में खो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। बच्चे जब खुद को सेफ फील करते हैं तो उनका दिमाग ज्यादा एक्सप्लोर करता है।

बच्चा आपकी बात से सहमत नही है

बच्चा जब आपकी बात से सहमत नही है और साफ तौर पर कहता है कि वो सहमत नही है तो ये उसका साहत है। इसका मतलब है कि वो आप पर भरोसा करता है। और वो खुद को इमोशनली सेफ फील करता है।

आपको कॉपी करता है

बच्चा अगर आपकी हरकतों को कॉपी करता है। आपका गेस्चर नोट करता है और आपकी किसी खास बात को दोहराता है। तो ये इशारा है कि वो आपको अपना रोल मॉडल समझता है। खुद को आप जैसा बनाना चाहता है।

आपके आसपास शैतानियां करता है

बच्चा आपके आसपास बिना झिझक हंसता है,फनी फेस बनाता है, किलकारी मारता है तो इसका मतलब है कि वो खुद को सेफ महसूस कर रहा है। चार से पांच साल का बच्चा अगर पैरेंट्स के आसपास डरा सहमा सा रहता है या केवल बातों को फॉलो करता है। तो इसका संकेत है कि वो हैप्पी चाइल्ड नही है।

खुद के इमोशन शेयर करता है

गुस्से में रोते हुए बच्चा अगर आई हेट यू बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने इमोशन को आसानी से शेयर कर सकता है। जेंटल पैरेंटिंग में बच्चे आसानी से खुद के इमोशन पैरेंट्स के साथ सामने शेयर कर पाते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।