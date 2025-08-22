गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दें भगवान गणेश के ये 10 खूबसूरत नाम, मतलब जानकर हो जाएंगे इंप्रेस

Baby names inspired by Lord Ganesha : गणपति के नाम न सिर्फ यूनिक और शुभ माने जाते हैं, बल्कि बच्चे को बुद्धि, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। खास बात यह है कि गणपति के इन लेटेस्ट मॉर्डन बेबी नेम्स के साथ उनका मतलब भी बताया गया है।

Baby names inspired by Lord Ganesha With Meaning: गणपति बप्पा के भक्तों में गणेश चतुर्थी 2025 का उत्साह बेहद खास होता है। देशभर में इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। बता दें, 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव में हर कोई सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बच्चों का नामकरण करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे में भगवान गणेश के गुण देखना चाहते हैं तो उसे बप्पा के ये शुभ नाम दे सकते हैं। गणपति के नाम न सिर्फ यूनिक और शुभ माने जाते हैं, बल्कि बच्चे को बुद्धि, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। खास बात यह है कि गणपति के इन लेटेस्ट मॉर्डन बेबी नेम्स के साथ उनका मतलब भी बताया गया है। तो आप अपने बच्चे में गणपति का जैसा गुण देखना चाहते हैं उसके अनुसार उसे वो नाम दे सकते हैं।

बेटे के लिए गणपति के 10 यूनिक नाम गजानन - भगवान गणेश का मुख गज का है। उनके इस नाम का अर्थ है हाथी समान मुख वाला।

गणपति - सभी प्राणियों के स्वामी

विनायक - सर्वोच्च नेता

विघ्नेश - विघ्नहर्ता

लम्बोदर - बड़े पेट वाला

ओंकारण - ॐ की पवित्र ध्वनि

सुमुख- भगवान गणेश का एक नाम सुमुख है, यानी सुंदर मुख वाला।

अथर्व- इस नाम का अर्थ है वेदों के ज्ञाता। यह नाम गणेश जी को बहुत प्रिय है यह नाम ज्ञान और बुद्धि को दर्शाता है।

सिद्धेश- इस नाम का अर्थ है शक्तिशाली और आकृषित। इस नाम के बच्चे हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं।

शुभान - इस नाम मतलब शुभ और मंगलकारी होता है। ये लोग जीवन में बड़ा काम करने के साथ हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखते हैं जिससे इनका कोई काम नहीं रुकता।

बेटी के लिए गणपति के मॉर्डन नाम सुमुखी - सुंदर मुख वाली

सिद्धिका - सफलता प्रदान करने वाली

विघ्नेशा - विघ्नेश का स्त्री रूप

लड़के-लड़कियों के लिए गणेश जी के नाम गौरी नंदन - देवी गौरी की संतान

आध्या - आरंभ, मौलिक

नायकन - एक नेता