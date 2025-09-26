जरूरी नहीं है बड़ी हो रही बेटी की हर जिद मानना, एक्सपर्ट की ये सलाह जरूर सुनें पैरेंट्स

मन और उसकी सेहत से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं मनोविशेषज्ञ डॉ. गगनदीप कौर

बड़े हो रहे बच्चों के जज्बात समझना हो या शादी जैसे रिश्ते के लिए खुद को तैयार करना, जीवन के हर पड़ाव पर नई-नई चुनौतियां आती ही रहती हैं। इस दौरान अपने दिल और दिमाग को समझाना यकीनन बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरत होती है, तो एक विश्वसनीय स्रोत की, जो आपके दिल की उलझन भी दूर करे और आपको आगे का सही रास्ता तय करने में मदद करे। इस कॉलम के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सपर्ट के जवाब, जो आपको एक नया और सुलझा हुआ नजरिया देने में मदद करेंगी।

1) मेरी 16साल की बेटी है। उसे लेकर मैं बहुत परेशान हूं। वो बहुत जिद्दी है। बात-बात पर गुस्सा करती है। जब उसे भूख लगती है, तो घर में बने खाने की जगह वो बाहर से खाना मंगवाकर खाती है। किसी भी चीज पर अगर उसे कोई टोके, तो वह बहस करने लगती है। मैं इस बात को लेकर काफी परेशान हूं कि उसका भविष्य क्या होगा। कृपया मेरी मदद करें। - डॉली

आप अपनी टीनएज बेटी को लेकर जिस तरह की समस्या का सामना कर रही हैं, आजकल अधिकांश अभिभावक इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर सच्चाई तो यह है कि अगर आपकी बेटी बात-बात पर बदतमीजी कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह जानती है कि वह ऐसा कर सकती है और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। वह बार-बार मना करने पर भी खाना बाहर से मंगवा रही है, तो इसका मतलब है कि उसे मालूम है कि आप उसे सिर्फ डांटेंगी, रोक नहीं पाएंगी।

उसे मालूम है कि मम्मी के हाथ में उसे रोकने की ताकत नहीं है। जब वो बाहर से खाना मंगवाती है, तो उसके पैसे तो आप ही उसे दे रही हैं ना! अगर आप अपनी बच्ची के जिद्दी स्वभाव से आजिज हो चुकी हैं और उसके इस स्वभाव को बदलना चाहती हैं, तो सबसे पहले उसकी हर बात को मानना बंद करें। उसे समझाएं कि अगर वह अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाएगी, तभी आप उसकी बात भी मानेंगी। मसलन, उसके सामने शर्त रखिए कि अगर वह पूरे सप्ताह अच्छे से व्यवहार करेगी, तभी वीकएंड में आप बाहर से उसे उसकी पसंद का खाना एक बार मंगवाने देंगी।

अगर वह आपकी बातें नहीं मान रही है और खाना मंगवा रही है, तो पेमेंट करना बंद कर दीजिए। खाने को वापस भेज दीजिए। धीरे-धीरे उसे अपनी आदत को बदलना ही पड़ेगा। बेटी से बात करें और उसे कहें कि वह आप से नाराज हो सकती है, किसी बात पर असहमत हो सकती है, पर उसे बदतमीजी करने का हक नहीं है। आपको सीमा रेखा तय करनी होगी और उसे मानने के लिए बच्चे को राजी करना होगा। सिर्फ बोलने भर से कई बार काम नहीं चलेगा। अगर आपने तय कर लिया है कि बदतमीजी करने पर आप बेटी की मांग नहीं मानेंगी, तो अपने उस निर्णय पर टिकी रहें। आप नियमित रूप से ऐसा करेंगीं, तो धीरे-धीरे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी।

2) मेरी उम्र 28 साल है और घरवालों ने मेरी शादी तय कर दी है। कुछ ही माह में मेरी शादी होने वाली है। मैंने लड़के से दो-तीन बार फोन पर बात भी की है। मेरी पेरशानी यह है कि इससे पहले कभी किसी लड़के से मेरी दोस्ती तक नहीं रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि शादी के बाद अपनी नई जिंदगी में मैं एडजस्ट कैसे करूंगी? कहीं मुझे अपने पति के साथ सामंजस्य बिठाना ही न आए? यह घबराहट और चिंता कैसे दूर होगी?

-निभा ठाकुर, रांची

शादी को लेकर घबराहट होना बेहद आम बात है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की शादी से पहले लड़कों से दोस्ती होती है, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता। शादी के बाद जीवनसाथी के साथ मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक संबंध कायम करने में हर किसी को वक्त लगता है। पहले ही दिन से कोई संबंध कायम नहीं होता। इसमें वक्त लगता है और पति-पत्नी दोनों को इस संबंध को बनाने में अपनी ओर से कोशिश करनी पड़ती है।

मेरी राय है कि फोन पर बात करने के दौरान अपने होने वाले जीवनसाथी से आप अपनी इस समस्या को साझा करें। उन्हें बताएं कि शादी के बाद उनके साथ सहज रिश्ता कायम करने में आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है और इसमें आपको उनका साथ और धैर्य चाहिए। अपनी बात उनसे साझा कीजिए। उन्हें जानिए और समझिए। मन से नकारात्मक बातों को बाहर निकाल दीजिए।