बच्चे को किस उम्र के बाद अलग सुलाना चाहिए? पेरेंटिंग एक्सपर्ट से जानें हर काम की सही ऐज!

Parenting Tips: हर चीज की एक सही उम्र होती है। अगर उम्र से पहले चीजों का दवाब बनाया जाए तो बात बिगड़ सकती है। यही ठीक पेरेंटिंग पर भी लागू होता है। बच्चे को अलग सुलाने से ले कर डेली हैबिट्स की एक उम्र है, जो पैरेंट्स को जरूर जाननी चाहिए ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके।

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी समझदार बने, खुद से काम करे और अच्छी आदतें सीखे। लेकिन बच्चों की परवरिश में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हर आदत और हर जिम्मेदारी की एक सही उम्र होती है। कई बार हम बच्चों से बहुत जल्दी उम्मीदें लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से वे दबाव महसूस करने लगते हैं। पेरेंटिंग एक्सपर्ट अंबिका अग्रवाल के मुताबिक बच्चे धीरे-धीरे सीखते हैं और हर उम्र में उनका दिमाग और व्यवहार अलग तरीके से विकसित होता है। ऐसे में अगर आप सही समय पर सही चीज सिखाते हैं, तो बच्चा बिना डर और तनाव के बेहतर तरीके से सीखता है। इसलिए बच्चों की ग्रोथ को समझना और उनकी उम्र के हिसाब से उम्मीद रखना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट अंबिका अग्रवाल के मुताबिक बच्चों के लिए सही चीज की सही उम्र क्या है।

बच्चे को अलग सुलाने की सही उम्र कई माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे को बहुत जल्दी अलग कमरे में सुलाना चाहिए। लेकिन पेरेंटिंग कोच अंबिका के मुताबिक ज्यादातर बच्चे 7 साल के आसपास या उसके बाद खुद अपनी अलग जगह के लिए तैयार होने लगते हैं। इस उम्र तक वे इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं और अकेले सोने में सेफ फील करने लगते हैं। अगर बच्चा अभी भी आपके साथ सोना चाहता है, तो इसे गलत आदत मानकर डांटने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे उसे उसकी अपनी जगह के लिए तैयार करें। जब बच्चा खुद से सहज महसूस करेगा, तब यह बदलाव आसान हो जाएगा।

एक जगह पर कॉन्सन्ट्रेट होने की सही उम्र पेरेंटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि 5 से 6 साल की उम्र से पहले बच्चों का ध्यान ज्यादा समय तक एक जगह टिकाना आसान नहीं होता। इस उम्र में बच्चे खेलते-कूदते हुए ज्यादा सीखते हैं। उनका शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं, इसलिए बार-बार उठना, इधर-उधर घूमना या जल्दी बोर होना सामान्य बात है। अगर बच्चा पढ़ाई के दौरान बार-बार हिलता-डुलता है, तो इसे जिद या बदतमीजी न समझें। इस उम्र में मूवमेंट भी सीखने का हिस्सा होता है। बच्चे को छोटे-छोटे समय के लिए बैठाकर पढ़ाएं और बीच-बीच में ब्रेक दें।

अपना सामान समेट कर रखने की आदत करीब 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे आसान निर्देश समझना शुरू कर देते हैं। यही वह समय होता है जब उन्हें खिलौने वापस जगह पर रखना सिखाया जा सकता है। शुरुआत में बच्चा खुद से सब कुछ सही तरीके से नहीं करेगा, लेकिन रोज थोड़ा-थोड़ा अभ्यास कराने से यह आदत बन जाती है। बच्चे को डांटने के बजाय उसके साथ मिलकर खिलौने समेटें। जब वह थोड़ा भी सही करे, तो उसकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चा खुद से जिम्मेदारी लेना सीखता है।

होमवर्क में मदद कम करने का सही समय पेरेंटिंग कोच के अनुसार 7 से 8 साल की उम्र में बच्चे धीरे-धीरे जिम्मेदारी समझने लगते हैं। इस समय आप उनकी पढ़ाई में लगातार साथ बैठने के बजाय थोड़ा पीछे हट सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह ध्यान देना बंद कर दें, बल्कि बच्चे को खुद कोशिश करने का मौका दें। अगर बच्चा हर छोटी चीज़ में मदद मांगता है, तो तुरंत जवाब देने के बजाय उसे सोचने दें। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह खुद समस्याएं हल करना सीखता है।