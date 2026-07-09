पैरेंट्स! अपने छोटे बच्चे को जरूर रटवा दें ये 5 चीजें, इमरजेंसी में आती हैं बहुत काम
लाइफ में कई बार इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में पहले से थोड़ी तैयारी जरूरी है। इसके लिए आप अपने छोटे बच्चे को ये 5 बातें याद करा सकते हैं, जो ऐसे मुश्किल समय में बड़ी काम आती हैं।
आज के समय में सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही काफी नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना भी हर माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार बच्चे स्कूल जाते समय, खेलते हुए या कहीं बाहर अचानक ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं, जहां उन्हें तुरंत सही फैसला लेना पड़े। ऐसे समय में अगर उन्हें कुछ जरूरी बातें पहले से याद हों, तो वे बिना घबराए सही मदद ले सकते हैं। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से ही सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां जरूर सिखाएं। आगे जानिए ऐसी 5 बातें, जो हर बच्चे को जरूर याद होनी चाहिए।
112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जरूर याद करवाएं
बच्चों को सबसे पहले यह समझाएं कि अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसी को चोट लग जाए या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें तुरंत मदद की जरूरत हो, तो उन्हें 112 नंबर डायल करना है। यह पूरे भारत का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। बच्चों को यह भी बताएं कि इस नंबर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए।
मम्मी-पापा का मोबाइल नंबर बच्चे को जुबानी याद होना चाहिए
कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी वजह से परिवार से अलग हो जाता है या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे समय में अगर उसे मम्मी और पापा का मोबाइल नंबर याद होगा, तो वह आसानी से उनसे संपर्क करवा सकता है। बच्चों को नंबर याद करवाने के लिए खेल-खेल में या किसी आसान तरीके का इस्तेमाल करें, ताकि वह उसे कभी न भूलें।
1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दें
बच्चों को 1098 नंबर के बारे में भी जरूर बताएं। अगर बच्चा कभी अकेला फंस जाए, रास्ता भटक जाए या खुद को सुरक्षित महसूस न करे, तो वह इस हेल्पलाइन पर मदद मांग सकता है। बच्चों को सिर्फ नंबर याद करवाना ही नहीं, बल्कि यह भी समझाना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कब करना है।
बच्चे को अपने घर का पूरा पता याद होना चाहिए
बच्चों को अपने घर का पूरा पता अच्छी तरह याद करवाएं। उन्हें मकान नंबर, गली या मोहल्ले का नाम और शहर का नाम पता होना चाहिए। अगर बच्चा कभी रास्ता भूल जाए या किसी भरोसेमंद व्यक्ति या पुलिस की मदद लेनी पड़े, तो वह अपना पता सही तरीके से बता सकेगा।
किसी भरोसेमंद रिश्तेदार का नंबर भी याद करवाएं
सिर्फ माता-पिता का नंबर याद होना ही काफी नहीं है। बच्चों को परिवार के किसी ऐसे भरोसेमंद रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भी याद होना चाहिए, जिनसे जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। अगर किसी कारण से मम्मी या पापा का फोन न लगे, तो बच्चा उस रिश्तेदार की मदद ले सकता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।