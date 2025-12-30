डर से भरोसे तक का सफर...विकास दिव्यकीर्ति की पेरेंट्स को 5 सलाह; बदल देंगी बच्चे का भविष्य और स्वभाव
आज के समय में बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना बेहद कठिन काम है। भागते-दौड़ते कॉम्पिटिशन से भरे इस युग में माता-पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता 'अनुशासन' के नाम पर 'डर' में बदलता जा रहा है। ऐसे में एक शिक्षक और मार्गदर्शक बनकर उभरे डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की पेरेंटिंग से जुड़ी बातें सीधा दिल पर असर करती हैं। विकास कहते हैं कि माता-पिता अकसर अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनके बचपन और मानसिक स्वास्थ्य तक को ही भूलने लगते हैं। दिव्यकीर्ति जी का मानना है कि परवरिश का मतलब केवल सुविधाएं देना नहीं, बल्कि बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाना भी है। ऐसा करते हुए माता-पिता का काम बच्चे पर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं, बल्कि उन्हें पंख फैलाकर उड़ने के लिए एक सुरक्षित आसमान देना है। डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के अनुसार,सफल पेरेंटिंग वह नहीं है, जिसमें बच्चा माता-पिता से कुछ कहने से पहले डर महसूस करें, बल्कि वह है जिसमें बच्चा अपनी हर छोटी-बड़ी बात बिना किसी हिचकिचाहट के साझा कर सके। पेरेंटिंग का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि पोषण देना है। जिस दिन बच्चा डर की दीवार तोड़कर भरोसे के पुल पर चलना शुरू कर देगा, समझ लीजिए कि आपने एक बेहतर भविष्य की नींव रख दी है।
विकास दिव्यकीर्ति की पेरेंट्स को 5 सलाह
1. बच्चे के लिए उनके 'सेफ हेवन'बनें
परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जब भी किसी मुसीबत में हो या उससे कोई बड़ी गलती हो जाए, तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल यह आए कि 'मुझे घर जाना है, मां-पापा संभाल लेंगे' न कि यह कि 'अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा?' बच्चे की परवरिश करते समय डर की जगह भरोसे की नींव का खास ख्याल रखें।
2. 'न' सुनने और सहने की आदत डालें
डॉ. दिव्यकीर्ति का मानना है कि जो माता-पिता अपने बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, वे अनजाने में उनका नुकसान कर रहे होते हैं। बच्चों को 'ना' सुनना सिखाएं ताकि भविष्य में जब कभी उन्हें जीवन के किसी मोड़ पर असफलता का स्वाद चखना पड़े तो वो उसे स्वीकार करें, ऐसा करने से वो मानसिक रूप से टूटेगा नहीं।
3. अंकों के पीछे भागना बंद करें
शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री और अच्छी नौकरी पाना नहीं है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा उसके चरित्र और मूल्यों पर ध्यान दें। एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डॉक्टर बनने से कहीं ज्यादा कठिन और जरूरी है।
4. तुलना करके आत्मविश्वास खत्म ना करें
हर बच्चा गुणों की एक अलग मिट्टी से बना होता है। जब आप एक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, तो आप उसकी विशिष्टता को मार देते हैं। उसे दूसरों से बेहतर बनाने की जगह, उसे 'कल' के मुकाबले 'आज' बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें।
5. खुद एक रोल मॉडल बनें
बच्चे वह नहीं सीखते जो आप उन्हें 'सिखाते' हैं, बल्कि वे वह सीखते हैं जो आप 'करते' हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सम्मानजनक व्यवहार करें और किताबें पढ़े, तो पहले आपको खुद वैसा आचरण करना होगा। आपकी जीवनशैली ही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है।
