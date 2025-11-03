बच्चों को मच्छरों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, गलती से भी नहीं फटकेंगे पास

संक्षेप: Tips To Get Rid Of Mosquitoes Naturally : अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे असरदार उपाय, जिससे मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे।

Ghar Se Machhar Kaise Bhagaye : शाम होते ही मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है। मच्छरों के काटने से ना सिर्फ शरीर पर लाल दाने और खुजली होने लगती है बल्कि ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी कई गंभीर बीमारियों के कारण भी बनते हैं। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे असरदार उपाय, जिससे मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मच्छर भगाने के टिप्स कपूर घर से मच्छर भगाने का यह सबसे तेज और असरदार उपाय हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 2 कपूर की गोलियां कमरा बंद करके जलाएं । इस आसान उपाय को करने से आप देखेंगे कि 15 मिनट में सारे मच्छर भाग गए हैं। इस उपाय को हर 2-3 दिन में करें।

लौंग-नींबू का उपाय इस उपाय को करने के लिए 1 नींबू को आधा काटकर उसमें 10-15 लौंग गाड़ दें। अब इस नींबू को बेड के पास रखें। लौंग की गंध मच्छरों को दूर भगाने का काम करती है। यह नुस्खा 2-3 दिन तक असरदार बना रहता है, इसके बाद दोबारा नया बनाएं।

तुलसी का पौधा घर में तुलसी का पौधा खिड़की या दरवाजे के पास लगाकर रखें। तुलसी की खुशबू से मच्छर घर में नहीं आएंगे और हवा भी शुद्ध बनी रहेगी।

लहसुन का स्प्रे 5-6 लहसुन की कलियां पीसकर एक लीटर पानी में मिलाकर रख दें। अब इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भरकर दीवारों, पर्दों पर छिड़कें। इस उपाय को हर 2 दिन में दोहराएं।