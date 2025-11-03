Hindustan Hindi News
बच्चों को मच्छरों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, गलती से भी नहीं फटकेंगे पास

संक्षेप: Tips To Get Rid Of Mosquitoes Naturally : अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे असरदार उपाय, जिससे मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे।

Mon, 3 Nov 2025 10:56 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Ghar Se Machhar Kaise Bhagaye : शाम होते ही मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है। मच्छरों के काटने से ना सिर्फ शरीर पर लाल दाने और खुजली होने लगती है बल्कि ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी कई गंभीर बीमारियों के कारण भी बनते हैं। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे असरदार उपाय, जिससे मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे।

मच्छर भगाने के टिप्स

कपूर

घर से मच्छर भगाने का यह सबसे तेज और असरदार उपाय हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 2 कपूर की गोलियां कमरा बंद करके जलाएं । इस आसान उपाय को करने से आप देखेंगे कि 15 मिनट में सारे मच्छर भाग गए हैं। इस उपाय को हर 2-3 दिन में करें।

लौंग-नींबू का उपाय

इस उपाय को करने के लिए 1 नींबू को आधा काटकर उसमें 10-15 लौंग गाड़ दें। अब इस नींबू को बेड के पास रखें। लौंग की गंध मच्छरों को दूर भगाने का काम करती है। यह नुस्खा 2-3 दिन तक असरदार बना रहता है, इसके बाद दोबारा नया बनाएं।

तुलसी का पौधा

घर में तुलसी का पौधा खिड़की या दरवाजे के पास लगाकर रखें। तुलसी की खुशबू से मच्छर घर में नहीं आएंगे और हवा भी शुद्ध बनी रहेगी।

लहसुन का स्प्रे

5-6 लहसुन की कलियां पीसकर एक लीटर पानी में मिलाकर रख दें। अब इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भरकर दीवारों, पर्दों पर छिड़कें। इस उपाय को हर 2 दिन में दोहराएं।

नीम तेल और नारियल तेल

बराबर मात्रा में नीम का तेल और नारियल तेल लेकर सोने से पहले त्वचा पर लगाएं। इन दोनों तेल का खुशबू आपको मच्छरों के आतंक से दूर रखेगी।

