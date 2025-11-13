Hindustan Hindi News
क्‍या होती है प्रीकोशियस प्यूबर्टी? एक्सपर्ट्स ने बताएं खतरे और बचाव के उपाय

संक्षेप: Precocious Puberty In Children : पहले के समय में यह समस्या बहुत कम देखी जाती थी, लेकिन आज यह समस्या पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बन गई है।

Thu, 13 Nov 2025 03:05 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी (यौवन) के लक्षण, जिसे मेडिकल भाषा में प्रीकोशियस प्यूबर्टी (असामयिक यौवन) कहते हैं, बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में लड़कियों में 8 साल से पहले और लड़कों में 9 साल से पहले शारीरिक और हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। पहले के समय में यह समस्या बहुत कम देखी जाती थी, लेकिन आज यह समस्या पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बन गई है।

प्रीकोशियस प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार कारण

प्रीकोशियस प्यूबर्टी के पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं जैसे- बच्चों में बढ़ता मोटापा, प्लास्टिक और प्रोसेस्ड खाने में पाए जाने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स, जो हार्मोन को प्रभावित करते हैं, और लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे गलत खान-पान, कम शारीरिक एक्टिविटी, और नींद की कमी। इसके अलावा बच्चों का जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम, जो स्ट्रेस का कारण बनकर उनका बाहर खेलना कम करता है जैसे कारण मिलकर शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देते हैं।

मधुकर रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की पीडियाट्रिशन डॉ. मेधा कहती हैं कि बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी आने का बढ़ता ट्रेंड अब माता-पिता और डॉक्टरों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सिर्फ जेनेटिक या लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि कई छिपे हुए कारण भी इस बदलाव में भूमिका निभा रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम और बिगड़ी हुई नींद अब हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करने वाले अहम कारण माने जा रहे हैं। आज के बच्चे पढ़ाई के दबाव और सोशल मीडिया के जल्दी एक्सपोजर की वजह से ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो हार्मोनल बदलाव को तेज कर सकता है। इसके अलावा, कॉस्मेटिक्स, पैक्ड फूड और घर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जैसे सामानों में मौजूद केमिकल्स भी शरीर के हार्मोन रेगुलेशन पर असर डाल सकते हैं। जल्दी प्यूबर्टी आने से बच्चे के शरीर में बदलाव तो होते ही हैं, साथ ही उसे मूड स्विंग्स, अपने शरीर को लेकर झिझक, और साथियों के दबाव जैसी भावनात्मक चुनौतियों से भी गुजरना पड़ सकता है।

जल्दी प्यूबर्टी आने से बढ़ सकता है इन रोगों का खतरा

सीके बिड़ला हॉस्पिटल की नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स डॉ. पूनम सिदाना कहती हैं कि जल्दी प्यूबर्टी आने से बच्चे की सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है। ऐसे बच्चे अपने दोस्तों से आगे निकल जाने के कारण घबराहट, मूड स्विंग्स, या शरीर को लेकर झिझक महसूस कर सकते हैं। लड़कियों में जल्दी पीरियड शुरू होने से आगे चलकर मोटापा, डायबिटीज़ या कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है।

एक्सपर्ट्स की सलाह

डॉ. पूनम सिदाना पेरेंट्स को सलाह देती हैं कि माता-पिता को चाहिए कि अगर बच्चे में जल्दी ब्रेस्ट या जननांगों का विकास दिखे, अचानक कद तेजी से बढ़े, पिंपल्स या बॉडी ओडर आने लगे तो तुरंत किसी बाल चिकित्सा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह लें। सही खान-पान, रोजाना एक्सरसाइज, पूरी नींद और हार्मोन बिगाड़ने वाले केमिकल्स से दूरी बनाकर हार्मोनल बैलेंस को सही रखा जा सकता है। समस्या की समय पर पहचान और ध्यान देने से बच्चे की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत को सुरक्षित रखा जा सकता है।

वहीं डॉ. मेधा कहती हैं कि माता-पिता और स्कूल दोनों को चाहिए कि वो इस विषय को लेकर बच्चों में जागरूकता बढ़ाएं, हेल्दी डेली रूटीन बनाए रखें, और घर या स्कूल में खुलेपन से बात करने का माहौल दें। इससे बच्चे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बेहतर तरीके से इस बदलाव से गुजर पाएंगे।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
