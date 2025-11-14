बिस्तर पर लिटाते ही रोने लगता है बच्चा? आदत नहीं एक्सपर्ट ने बताए कारण
अगर आप हाल ही में माता-पिता बने हैं और अपने बच्चे की एक आदत से बेहद परेशान रहते हैं कि बच्चा बिस्तर पर लेटते ही रोना शुरू कर देता है तो आपको बता दें, आप अकेले यह शिकायत करने वाले पेरेंट्स नही हैं। कई पेरेंट्स डॉक्टर के पास अपनी इस समस्या का हल ढूंढते हुए आते हैं। अगर आप पहली बार माता-पिता बने हैं तो हो सकता है आपके लिए यह समस्या थोड़ी ज्यादा बड़ी हो। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपके बच्चे की आदत भर है तो भी आपको बता दें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे तो फिर आखिर बच्चे के ऐसा व्यवहार करने के पीछे छिपी वजह क्या है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपके सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके पीडियाट्रिशन डॉक्टर संदीप गुप्ता ने दे दिया है। आइए जानते हैं आखिर बिस्तर पर लिटाते ही क्यों रोने लगता है बच्चा।
बिस्तर पर लिटाते ही इन कारणों से रोता है बच्चा
सेपरेशन एंग्जायटी
डॉक्टर संदीप गुप्ता कहते हैं कि बच्चा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है, तो वह एक बेहद सुरक्षित और सुकून भरा माहौल महसूस करता है। जहां उसे अपनी मां की हार्टबीट, आवाज और हलचल महसूस होती रहती है, जो उसे एक सुरक्षा की भावना देती है। उसे लगता है वह अकेला नहीं है। लेकिन बिस्तर पर लिटाते ही उसे सेपरेशन एंग्जायटी (अलग हो जाने का डर) महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अकेला छोड़ दिया गया हो और इसी डर से वह रोने लगता है।
गोद में मिलती है सुरक्षा की भावना
डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही आप बच्चे को गोद में लेते हैं, तो उसे गर्भ जैसा सुरक्षित महसूस होता है, जहां वह आराम से सो जाता था। लेकिन जैसे ही आप उसे बिस्तर पर लिटाते हैं, तो उसे अलग हो जाने का डर सताने लगता है।
मोरो रिफ्लेक्स
जन्म के बाद 3-4 महीने तक बच्चे में यह स्वाभाविक रिफ्लेक्स होता है। जिसमें गोद से नीचे रखते ही उसे गिरने का अहसास होता है, जिससे वो अपने हाथ-पैर फैलाकर रोने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए बच्चे को स्वैडल (कपड़े में लपेटकर) रखें। ऐसा करने से बच्चे का गिरने का डर कम होगा।
संपर्क की जरूरत
बच्चे त्वचा से त्वचा के संपर्क से शांत रहते हैं। लेकिन गोद छोड़ते ही उन्हें अलगाव का डर शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए बच्चे को पहले पेट के बल लिटाएं, फिर धीरे पीठ के बल पलटें।
नींद का चक्र टूटना
बच्चा गोद में हल्की नींद में होता है। नीचे रखते ही उसकी नींद टूट जाती है। जिससे चौंककर वो रोने लगता है। बच्चे को गहरी नींद लेने के लिए 15-20 मिनट गोद में रखें।
पेरेंट्स आजमाएं ये उपाय
एक्सपर्ट कहते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए पेरेंट्स दो उपाय अपना सकते हैं सबसे पहले जब बच्चा गहरी नींद में चला जाए, तभी उसे धीरे-धीरे बिस्तर पर सुलाएं। बिस्तर पर लिटाने के बाद भी कुछ देर तक उसे सहलाते रहें, ताकि उसे यह महसूस हो कि आप पास ही हैं। इसके अलावा आप स्वैडलिंग का तरीका भी अपनाकर देख सकते हैं।
