क्या प्रेग्नेंसी में ज्यादा सोने से बच्चा भी आलसी होता है? डॉक्टर की ये सलाह जरूर सुनें

प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए सबसे स्पेशल फीलिंग्स की में से एक होती है। बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, तभी से वो मां से जुड़ जाता है और उसकी परवरिश वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां क्या खाती है, क्या सोचती है और क्या करती है, इन सभी बातों का असर मां के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला बहुत ज्यादा सोती है, तो क्या इससे गर्भ में पल रहा बच्चा आलसी हो जाता है? मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब दिया है डॉक्टर शेफाली ने। चलिए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है।

नींद और बच्चे की सेहत का कनेक्शन डॉ. शेफाली का कहना है कि अक्सर लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा सोने से बच्चा सुस्त और आलसी पैदा होगा। इस वजह से परिवार वाले महिलाओं को कहते हैं कि ज्यादा मत सोओ, एक्टिव रहो, खूब वॉक करो और सुबह जल्दी उठो। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अगर प्रेगनेंट महिला को पर्याप्त आराम ही नहीं मिलेगा, 8 से 10 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी, तो शरीर कमजोर हो जाएगा। नींद पूरी ना होने पर भूख नहीं लगती, कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है और सही न्यूट्रिशन बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बच्चा एक्टिव कैसे होगा? इसलिए प्रेगनेंट लेडी के लिए अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है।

दिन में सोना भी है फायदेमंद कई महिलाएं प्रेगनेंसी में लगातार नींद नहीं ले पातीं। रात में बार-बार नींद टूट जाती है, यूरिन की समस्या होती है या कमर दर्द की वजह से करवट बदलने में परेशानी होती है। ऐसे में अक्सर दिन में उन्हें नींद आती है और वे दोपहर को 2-3 घंटे सो जाती हैं। इस पर भी घर के लोग कह देते हैं कि सुबह देर तक सोने या दिन में सोने से बच्चा सुस्त होगा। लेकिन डॉ. शेफाली बताती हैं कि यह बिल्कुल गलत सोच है। अगर प्रेगनेंट महिला दिन में सो लेती है और उसकी नींद पूरी हो जाती है, तो इससे मां भी फ्रेश महसूस करेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा।