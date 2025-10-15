Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडDoes parental stress really have a harmful effect on kids mental health Here is what expert advice

क्या वाकई माता-पिता के तनाव का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है खतरनाक असर ? ये है एक्सपर्ट की सलाह

संक्षेप: तनावपूर्ण माहौल बेहद संक्रामक होता है, जो आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। इसलिए यह सोचना जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भावनात्मक स्थिति कैसे सुनिश्चित करें।

Wed, 15 Oct 2025 07:32 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
क्या वाकई माता-पिता के तनाव का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है खतरनाक असर ? ये है एक्सपर्ट की सलाह

आर्थिक दबाव, काम तथा जीवन के बीच असंतुलन से पैदा उलझनें, रिश्तों की जटिलताएं और सामाजिक अपेक्षाएं जैसे कारण, आज माता-पिता के लिए निरंतर तनाव की वजह बनते जा रहे हैं। जिसका कई बार बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ते देखा जाता है। जिसकी वजह से बच्चों के टीकाकरण की तरह उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना माता-पिता के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। पेरेंट्स बच्चों की उम्र के अनुसार उन्हें अलग-अलग तरह के टीके लगवाकर कई गंभीर रोगों से उनका बचाव तो कर लेते हैं लेकिन समझने की जरूरत यह है कि भावनात्मक संकट या बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों के पास फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसे में माता-पिता को ही विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तनावपूर्ण माहौल बेहद संक्रामक होता है, जो आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। इसलिए यह सोचना जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भावनात्मक स्थिति कैसे सुनिश्चित करें।

माता-पिता के तनाव का बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर असर

जाने-अनजाने माता-पिता का तनाव बच्चों के मन में जगह बनाकर उनकी भावनात्मक स्थिति को थोड़े समय के लिए या संभवतः हमेशा के लिए प्रभावित कर देता है। माता-पिता के तनाव का असर मूड, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के जरिए बच्चों की अपनी भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने के तरीके पर पड़ता है। दुर्भाग्य से,ये सभी बदलाव सूक्ष्म रूप से होते हैं, जिनका ज्यादातर माता-पिता को अहसास ही नहीं होता है और स्थिति और गंभीर हो जाती है।

एक्सपर्ट ने बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक को बेहतर

बैंगलोर स्थित मार्ग माइंड केयर की संस्थापक डॉ. ज्योति नीरजा कहती हैं कि बच्चे आपकी हर बात पर गौर करते हैं और जो देखते हैं, उसके असर के बारे में सोचे-समझे बिना ही उसकी नकल करने लगते हैं। ऐसे में, माता-पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे उनके सोचने के तरीके, सोच और व्यवहार को आकार दें। उन्हें बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकें बेहतरीन साबित हो सकती हैं, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी स्वस्थ बनाए रखेंगी।

बच्चों में भ्रम क्यों पैदा होता है?

माता-पिता अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश भी करें, तब भी बच्चे उनकी आवाज, चेहरे के भाव तथा चाल-ढाल से उनकी मनःस्थिति समझ लेते हैं और उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। दूसरी ओर, अगर माता-पिता अपना तनाव छिपा नहीं पाते या नियंत्रित नहीं करते, तो उनके पालन-पोषण के व्यवहार में काफी बदलाव आता है। उनमें धैर्य कम हो जाता है, हर बात पर उखड़ते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने बच्चों के प्रति ज्यादा कठोर व्यवहार अपनाने लगते हैं। इससे बच्चों में भ्रम पैदा हो जाता है, जिससे उनकी गलतियों या कमियों के बारे में गलत धारणाएं बन जाती हैं।

बच्चों को होते हैं ये नुकसान

समय के साथ, ऐसे माहौल में बच्चों में चिंता, व्यवहार संबंधी समस्याएं और मनोदशा में उतार-चढ़ाव पैदा हो सकता है, जो उनके समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों की नींद की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे उनमें अवसाद या चिंता की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, समय के साथ उनका ध्यान कम होता जाता है, जिससे उनकी संज्ञानात्मक और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है।

इसके अलावा, माता-पिता के बीच लगातार तनाव के कारण कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके बच्चे के तनाव नियंत्रण तंत्र को भी जन्म से पहले ही प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, गर्भावस्था के नौ महीनों के दौरान मां का तनाव शिशु के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच संवाद की कमी

सबसे खास बात यह है कि घर पर तनावपूर्ण स्थिति के कारण चुप्पी या टाल-मटोल की स्थिति पैदा होती है, जिससे माता-पिता और बच्चों के बीच सहज संवाद नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप उनके लिए किशोरावस्था में और वयस्क होने पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। इसके विपरीत, बेहतर और स्वस्थ संवाद बच्चों के लिए जीवन को आसान बनाता है और उन्हें लचीलापन सीखने तथा उच्च स्तर का आत्म-सम्मान विकसित करने में मदद करता है।

माता-पिता के लिए तनाव प्रबंधन का महत्व

बच्चों पर माता-पिता के तनाव के उपरोक्त असर के कारण यह जरूरी है कि इस मुद्दे पर उचित ध्यान दिया जाए। एक बात यह भी सच है कि आज की दौड़ती-भागती दुनिया में हम तनाव से बच नहीं सकते, लेकिन थोड़ी कोशिश कर हम इससे बेहतर ढंग से निपट जरूर सकते हैं ताकि हमारे और हमारे बच्चों के जीवन पर इसका प्रभाव कम पड़े।

सलाह

माता-पिता और जल्द ही माता-पिता बनने वाले पेरेंट्स को अपनी मानसिक देखभाल को प्राथमिकता देकर अपना तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। समय-समय पर काम से छुट्टी (ब्रेक) लेना, व्यायाम, योग और ध्यान तनाव कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा, उन्हें अपने बच्चों के सामने खुद को तनावमुक्त और शांत दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के साथ खुशनुमा समय बिताना, उनके साथ खुलकर बातचीत करना और उन्हें बगैर कुछ छुपाए ईमानदारी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने से उन पर गहरा असर हो सकता है। जरूरत पड़ने पर, पेरेंट्स को चाहिए कि वो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से भी सहायता लें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।