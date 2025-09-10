प्रग्नेंसी में नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है? जानें इस बात में कितनी सच्चाई है Does drinking coconut water during pregnancy make the baby fair? Know the truth behind it, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
प्रग्नेंसी में नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है? जानें इस बात में कितनी सच्चाई है

कई महिलाएं गर्भावस्था में बार-बार नारियल पानी पीती हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि इससे बच्चा गोरा पैदा होगा। लेकिन क्या इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार है? आइए जानते हैं सच।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 07:24 PM
गर्भावस्था हर महिला के लिए बेहद खास समय होता है। हर प्रेग्नेंट लेडी की ये चाहत होती है कि उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ और सुंदर पैदा हो। इसके लिए वो अपने खानपान का खास ख्याल तो रखती ही हैं, साथ ही समाज में फैली कई तरह की मान्यताओं पर भी बिना सोचे-समझे यकीन कर लेती हैं। इन्हीं में से एक है कि प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। इस सोच के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था में बार-बार नारियल पानी पीती हैं। लेकिन क्या वास्तव में इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या सच में नारियल पानी पीने से होने वाले बच्चे का रंग गोरा हो जाता है? चलिए जानते हैं साइंस के नजरिए से यह बात कितनी सच है।

बच्चे के गोरे या काले रंग की असली वजह

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी इंसान की त्वचा का रंग उसके शरीर में मौजूद मेलेनिन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर मेलेनिन ज्यादा है तो त्वचा सांवली होगी और अगर कम है तो रंग हल्का यानी गोरा लगेगा। यह पूरी तरह से माता-पिता के जेनेटिक फीचर पर डिपेंड करता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला चाहे नारियल पानी पिएं, केसर दूध लें या कोई अन्य खास चीज खाएं, बच्चे की स्किन टोन पर इसका कोई भी असर नहीं होता है।

प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीना चाहिए?

प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी बच्चे को गोरा तो नहीं बनाता, लेकिन यह सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है। इसमें कैल्शियम, पोटैशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। गर्भावस्था के दौरान शरीर को तरोताजा रखने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

किन महिलाओं को बरतनी चाहिए सावधानी

हालांकि नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका सेवन हर महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। जिन महिलाओं को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। नारियल पानी में नेचुरल शुगर और पोटैशियम होता है, जो इन समस्याओं को बढ़ा सकता है।

