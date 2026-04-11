सुसु-पॉटी के बाद क्या बच्चे का पेट हो जाता है खाली? बच्चों की डॉक्टर ने बताई असलियत

बच्चे के रोते ही घर के सभी लोग मां के पास आकर दूध पिलाने की नसियत देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई हर बार बच्चे का रोना भूख से जुड़ा होता है?आइए डॉक्टर से जानते हैं सुसु-पॉटी के बाद क्या बच्चे का पेट खालीहो जाता है

बच्चे के रोते ही सभी घरवाले अचानक से हाइपर हो जाते हैं और मां को तरह-तरह की सलाद देने लगते हैं। एक कॉमन सलाह जो अक्सर बच्चे के रोते ही दादी-नानी देती हैं वह है दूध पिलाने की। फिर चाहें मां ने कुछ देर पहले ही दूध क्यों न पिलाया हो। कई बार अच्छी तरह से 20-25 मिनट दूध पिलाने के बाद भी अगर बच्चा रोता है तो लोगों का कहना होता है कि बच्चे ने सुसु-पॉटी कर ली है और बच्चे का पेट भी तो छोटा होता है इसलिए फिर भूख लग आई होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आइए, बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज से समझते हैं।

क्या कहती हैं बच्चों की डॉक्टर? बच्चा बड़ों की तरह नहीं है। अडल्ट लोगों की तरह बच्चों की आंत भी 200 से 300 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर आप ने बच्चे को ब्रेस्टमिल्क पिलाया उसे पेट कसे आंतों तक जाने में कम से कम 1.25 घंटा लगता है और यहा फॉर्मूला के लिए 2 से 2.25 घंटे लग सकते हैं। तो दूध पहले पेट से आंतो में जाएगा, फिर वहां पर प्रोसेसिंग होगी फिर वहां से ब्लड में घुसेगा, ब्लड से किडनी में जाकर फिल्टर होगा और यूरीन बनेगा फिर ब्लैडर से बाहर आएगा। इस प्रक्रिया में समय लगता है । जो बच्चे ने सुस-पॉटी किया है वह उसका पहले से बना हुआ है। इसके बाहर निकलते ही बच्चे को भूख नहीं लगती, क्योंकि पेट में दूध अभ भी होता है। डॉक्टर कहती हैं कि अगर बच्चा सो रहा होता है या जाग रहा होता है और अचानक से पेशाब का प्रेशर बनता है तो कुछ बच्चों को अनकम्फर्टेल लगता है तो वह रोने लगते हैं। ऐसे में बच्चे कई बार गीले होने पर या फिर पॉटी करने पर भी फेस बनाते हैं। ज्यादातर सभी बच्चे ऐसा होने पर अनकम्फर्टेबल या रोना महसूस करते है।

कैसे चुप होते हैं? डॉक्टर कहती हैं कि 90 परसेंट बच्चों को मां जैसे ही गोद में लेती है, थोड़ा हिलाती है या पीठ थपथाती है तो वह सो जाते हैं। लेकिन बाकी के बचे 10 प्रतिशत बच्चे अपनी मां को खोज रहे होते हैं। इस समय पर वह कम्फर्ट के लिए दूध भी पी सकते हैं, भूख के लिए नहीं।