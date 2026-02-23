आपका बच्चा भी शादी-फंक्शन के बाद बीमार पड़ जाता है? बुरी नजर या कुछ और! डॉक्टर ने बताया
शादी या किसी फंक्शन से लौटने के बाद कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या उन्हें बुखार आ जाता है। क्या सच में नजर लगना इसकी वजह है या बच्चे के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कोई और कारण छिपा होता है? चलिए जानते है क्या है इसकी वजह।
शादी-विवाह या किसी फंक्शन से लौटने के बाद कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या उन्हें हल्का बुखार आ जाता है। ऐसे में अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि बच्चे को जरूर नजर लग गई होगी। घर के बड़े भी यही मान लेते हैं कि ज्यादा तारीफ या लोगों की नजर की वजह से बच्चा बीमार पड़ा है। लेकिन क्या सच में नजर लगना इसकी वजह है, या बच्चे के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कोई और कारण छिपा होता है? बाल रोग विशेषज्ञ डॉ संतोष यादव ने इसके बारे में अपनी राय दी है। चलिए जानते है क्या है इसकी वजह।
फंक्शन में बच्चे के साथ क्या होता है
डॉ संतोष यादव बताते हैं कि शादी या बड़े कार्यक्रमों में माहौल सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग होता है। वहां तेज म्यूजिक, तेज रोशनी और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कई लोग बच्चे को गोद में लेते हैं, कोई कसकर गले लगाता है, कोई प्यार में जोर से पकड़ लेता है। कुछ लोग बच्चे से ऊंची आवाज में बात करते हैं या उसे उछाल देते हैं। छोटे बच्चे के लिए यह सब एक साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे का दिमाग और शरीर अभी इतने शोर और हलचल को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। इसी वजह से वह ओवर स्टिमुलेट हो जाता है।
ओवर स्टिमुलेशन का असर
डॉक्टर के अनुसार जब बच्चा जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस महसूस करता है तो उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। इससे बच्चा असहज और बेचैन हो जाता है। वह ज्यादा रोने लगता है, ठीक से सो नहीं पाता और मां से अलग नहीं होना चाहता। अगले 24 से 48 घंटों तक उसका व्यवहार बदला हुआ रह सकता है। कई बार उसे हल्का बुखार भी हो जाता है। यह नजर की वजह से नहीं बल्कि शरीर की थकान और तनाव की वजह से होता है।
इंफेक्शन भी हो सकता है कारण
डॉ संतोष यादव यह भी बताते हैं कि फंक्शन में बहुत लोग आते हैं। किसी को सर्दी, खांसी या वायरल इंफेक्शन हो सकता है। जब ऐसे लोग बच्चे के संपर्क में आते हैं तो इन्फेक्शन फैल सकता है। छोटे बच्चों की इम्युनिटी वैसे भी काफी कम होती है, जिस वजह से वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए फंक्शन के बाद बुखार आना या बच्चा ज्यादा रोना कोई असामान्य बात नहीं है। इसे नजर से जोड़ना सही नहीं है।
माता-पिता क्या ध्यान रखें
डॉक्टर की सलाह है कि बच्चे को फंक्शन में ले जाते समय सावधानी रखें। हर किसी को बच्चे को गोद में देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा थका या परेशान लगे तो उसे शांत जगह पर ले जाकर आराम दें। अगर बच्चे को बुखार आए या वह बहुत ज्यादा असहज लगे तो घबराने के बजाय उसकी देखभाल करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
