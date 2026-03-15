डॉक्टर ने बताया बच्चों को सावधानी से आम खिलाने का तरीका, उम्र के मुताबिक कितना खिलाएं

आम का सीजन आ गया है। इस मीठे रसदार फल को बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। लेकिन इसे बहुत ज्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर से जानिए बच्चों को सावधानी से आम खिलाने का तरीका और उम्र के मुताबिक कितना खिलाएं।

गर्मियों के मौसम में आने वाला आम सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। स्वाद में इस मीठे रसदार फल को हर कोई बहुत चाव से खाया जाता है। यही वजह है कि आम को फलों का राजा भी कहा जाता है, विटामिन ए, सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आम पाचन सुधारने के अलावा आंखों की रोशनी तेज करने और स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है। कई फायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद इस फल कैसे और कितना खाना है ये जानना जरूरी है, खासतौर से बच्चों के लिए आपको ये जानना चाहिए। पीडियाट्रिशियन डॉ. संतोष यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बच्चों को सावधानी से आम खिलाने का तरीका और उम्र के मुताबिक कितना खिलाएं के बारे में बताया है। आप भी जानिए-

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क्या कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं कि आम में विटामिन ए, सी, एंटी ऑक्सीडेंट्स, नेचुरल फाइबर, नेचुरल शुगर होता है। जो बच्चों की आंख, दिमाग और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ये पाचन के लिए भी बेहतरीन है। लेकिन इसे बच्चे को खिलाते समय कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। आम एक गर्म फल है ऐसे में अगर बच्चा बहुत ज्यादा मात्रा में इस फल को खाता है तो उसको अल्सर, स्किन में छाले और पेट में दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा आम खाने पर शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है,जिसकी वजह से ये समस्याएं होने लगती हैं।

बच्चे को सुरक्षित तरीके से आम कैसे खिलाएं डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को आम खिलाने से पहले 30-60 मिनट तक पानी में भिगो दें। इसके अलावा खाने के बाद ही आम खिलाएं खाली पेट नहीं।

ध्यान रखें ये बातें 1) बच्चे को आम दिन के समय खिलाएं रात को देर से नहीं।

2) आम को आप रोटी, दूध,दही के साथ दें।

3) सुनिश्चित करें कि बच्चा पर्याप्त पानी पिए।

4) बहुत सारे गर्म खाने की चीजें जैसे अंडा, सूखे मेवा वगैरा एक साथ न दें।

उम्र के मुताबिक कितना दें? डॉक्टर कहते हैं कि 6 से 12 महीने से ऊपर के बच्चे को एक या दो स्लाइस दे सकते हैं। इसके अलावा एक साल से 3 साल के बच्चे को आधा आम और 3 साल से ऊपर के बच्चे को एक आम दे सकते हैं।

आम किन चीजों के साथ दें डॉक्टर ने वीडियो के कैप्शन में बताया की आप आम को दूध, रोटी और दही के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा मैंगो शेक भी दे सकते हैं।