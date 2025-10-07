प्रेग्नेंसी के लिए सेक्स कब करना चाहिए? डॉक्टर बता रहीं सही समय और तरीका

कई बार कोशिश करने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। इसके पीछे कई बार वजह होती है, सही समय पर इंटीमेट ना होना। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि सही समय क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

प्रेग्नेंसी हर महिला के लिए एक खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। इसके पीछे कई बार वजह होती है, सही समय पर इंटीमेट ना होना। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रिया नील के अनुसार, अगर कपल सही समय पर संबंध बनाएं तो प्रेगनेंसी के चांस काफी बढ़ जाते हैं। शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को पहचानकर और ओवुलेशन के समय इंटीमेट होकर आसानी से कंसीव किया जा सकता है। डॉ. प्रिया कहती हैं कि महिलाओं को अपने शरीर की नैचुरल साइकिल को समझना चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया प्रयास जल्दी प्रेगनेंसी दिला सकता है। चलिए जानते हैं प्रेग्नेंसी के लिए इंटीमेट होते समय किन बातों का रखें ध्यान।

ओवुलेशन के समय करें इंटीमेट डॉ. प्रिया के अनुसार, कंसीव करने के लिए सबसे सही समय ओवुलेशन का होता है। ओवुलेशन वह समय होता है जब एक महिला के शरीर से अंडा (एग) निकलता है। यही वह पल है जब एग और स्पर्म का मिलन सबसे आसानी से हो सकता है। इस दौरान अगर फिजिकल रिलेशन बनाए जाएं तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे अधिक होते हैं।

पीरियड्स के 10वें से 16वें दिन तक का समय सबसे अहम अगर आपके पीरियड्स की साइकिल 28 दिन की है, तो सामान्य रूप से ओवुलेशन 14वें दिन के आसपास होता है। इसलिए पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच इंटीमेट होना सबसे फायदेमंद माना जाता है। इस समय शरीर सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है और गर्भधारण की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

ओवुलेशन किट का करें इस्तेमाल आजकल बाजार में ऐसी ओवुलेशन किट्स अवेलेबल हैं, जो घर पर ही पता लगा सकती हैं कि आप ओवुलेशन के किस दिन पर हैं। डॉ. प्रिया नील सलाह देती हैं कि जब किट पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए, तो उसी दिन और उसके अगले दिन जरूर इंटीमेट करें। इससे कंसीव करने के चांस और बढ़ जाते हैं।

सर्वाइकल म्यूकस पर ध्यान दें महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन के समय एक खास बदलाव दिखाई देता है। इस दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज चिपचिपा और पारदर्शी हो जाता है, बिल्कुल कच्चे अंडे की सफेदी की तरह। इसे 'फर्टाइल म्यूकस' कहा जाता है। यह संकेत देता है कि ओवुलेशन चल रहा है और यही सही समय है इंटीमेट होने का। इस समय संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की संभावना सबसे अधिक होती है।