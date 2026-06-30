बच्चे की आंख में गलती से से गिर जाए फेवीक्विक, आई सर्जन ने बताया तुरंत क्या करें!
First Aid Tips: अगर गलती से बच्चे या किसी बड़े की आंख में फेवीक्विक या सुपर ग्लू चला जाए, तो क्या करना चाहिए? ऐसी समस्या इमरजेंसी में किसी के भी साथ हो सकती है। इसलिए जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाए।
आंखें हमारे शरीर का सबसे सेंसेटिव हिस्सा होती हैं। इनमें हल्की-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। खासकर छोटे बच्चों के साथ घर में खेलते समय या किसी सामान का इस्तेमाल करते हुए कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिनकी उम्मीद भी नहीं होती। फेवीक्विक का गलती से बच्चे की आंख में गिर जाना भी ऐसा ही एक मामला है। ऐसी सिचुएशन में घबराने के बजाय सही समय पर सही कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। थोड़ी-सी समझदारी और तुरंत की गई फर्स्ट एड आंख को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। आई सर्जन डॉ गौरव जैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
सबसे पहले घबराएं नहीं
अगर फेवीक्विक बच्चे की आंख में गिर जाए और आंखें चिपककर बंद हो जाएं, तो सबसे पहले खुद को शांत रखें। ऐसे समय में जल्दबाजी या घबराहट में गलत कदम उठाने से परेशानी बढ़ सकती है। बच्चे को भी जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें ताकि आगे का काम आसानी से किया जा सके।
तुरंत आंख को बहते पानी से धोएं
हादसा होते ही आंख को तुरंत रनिंग वॉटर यानी बहते हुए पानी के नीचे रखें। ध्यान रखें कि पानी आंख के अंदर वाले हिस्से से बाहर की तरफ बहे। ऐसा करने से अगर आंख में ताजा ग्लू मौजूद है तो उसके पार्टिकल्स पानी के साथ बाहर निकलने लगेगा।
सूखे ग्लू को हटाने की कोशिश बिल्कुल न करें
अगर फेवीक्विक सूखकर सख्त हो चुका है, तो उसे हाथ से, नाखून से या किसी भी चीज से हटाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आंख को और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस सिचुएशन में किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती करने से बचें।
बिना देरी किए आंखों के डॉक्टर के पास जाएं
फर्स्ट एड देने के बाद तुरंत बच्चे को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर आंख को सलाइन वॉटर से अच्छी तरह साफ करते हैं। जरूरत पड़ने पर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे-जैसे ग्लू ढीला होता है, उसे सुरक्षित तरीके से हटाया जाता है। इसलिए इलाज में देरी करना सही नहीं है।
आगे से बरतें ये सावधानियां
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू जैसी चीजें हमेशा बच्चे की पहुंच से दूर रखें। कई बार मना करने के बाद भी बच्चे कुछ नया करने की एक्साइटमेंट में इन्हें छिपकर यूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हो सके तो ऐसी चीजें बच्चों के आगे कम ही इस्तेमाल में लाएं। इस्तेमाल के बाद इनका ढक्कन अच्छी तरह जरूर बंद करें और फिर किसी ऊंची या बंद जगह पर रख दें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।