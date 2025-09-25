क्या आप भी बच्चे से डरकर चुप हो जाते हैं? पेरेंटिंग एक्सपर्ट की ये बात जरूर सुनें

Parenting Tips: पहले जहाँ बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, वहीं अब कई बार पेरेंट्स ही बच्चों से डरने लगते हैं। चलिए जानते हैं पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा के मुताबिक ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए।

आजकल घरों में एक अजीब-सा बदलाव देखने को मिलता है। पहले जहाँ बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, वहीं अब कई बार पेरेंट्स ही बच्चों से डरने लगते हैं। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा बताती हैं कि यह डर इस वजह से होता है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि कहीं उनका बच्चा उनसे बात करना बंद ना कर दे, गुस्सा ना हो जाए या उनसे दूर ना चला जाए। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी आवाज, शरीर और एटीट्यूड में काफी बदलाव आता है। कई बार उनकी तेज आवाज या गुस्से भरे शब्द पेरेंट्स को भीतर तक डरा देते हैं। धीरे-धीरे यह डर इतना बढ़ जाता है कि पेरेंट्स बोलना ही छोड़ देते हैं और घर में एक तरह की चुप्पी छा जाती है। ऐसे में कही ना कही खराब पेरेंटिंग की शुरुआत हो जाती है। चलिए जानते हैं पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा के मुताबिक ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए।

बच्चों के बढ़ते एटीट्यूड का असर पुष्पा शर्मा कहती हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उनका आत्मविश्वास और बोलने का अंदाज बदलने लगता है। उनकी लंबाई, बॉडी लैंग्वेज और ऊँची आवाज पेरेंट्स को ओवरपावरिंग लग सकती है। कई बार बच्चे छोटी-सी बात पर गुस्सा करते हैं या रूखा जवाब देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि अगर वे कुछ कहेंगे, तो बच्चा और नाराज हो जाएगा। यही सोच पेरेंट्स के मन में एक अनजाना डर पैदा करती है।

साइलेंट सरेंडर की स्थिति में आ जाते हैं पेरेंट्स पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा के अनुसार पेरेंट्स का ये डर सिर्फ बाहर से नहीं दिखता बल्कि अंदर ही अंदर पेरेंट्स को कमजोर बना देता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि आप मुझे समझते नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते।ऐसे शब्द सुनकर पेरेंट्स को गिल्ट फील होने लगता है और वो चुप हो जाते हैं। धीरे-धीरे घर में पेरेंट्स और बच्चे के बीच कन्वर्सेशन कम हो जाता है, जो एक साइलेंट सरेंडर की तरह लगने लगता है। पेरेंट्स अपनी बात सिर्फ इसलिए दबा लेते हैं, ताकि बच्चा उनसे दूर ना हो जाए।

साइकोलॉजी में रोल रिवर्सल फियर पुष्पा शर्मा समझाती हैं कि मनोविज्ञान में इसे रोल रिवर्सल फियर कहा जाता है। यानी जब पेरेंट्स की भूमिका कमजोर हो जाती है और बच्चा घर का कंट्रोल लेने लगता है। इस स्थिति में पेरेंट्स की अथॉरिटी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन सच यह है कि चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसे पेरेंट्स की गाइडेंस और बाउंड्रीज की जरूरत हमेशा रहती है।