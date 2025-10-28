बिना सोचे-समझे ना दें बच्चे को दवा, जानें क्या है गीली और सूखी खांसी में अंतर और लक्षण

संक्षेप: हर खांसी एक जैसी नहीं होती है। खांसी दो तरह की होती है-गीली खांसी और सूखी खांसी। जिनके लक्षण और कारण भी अलग-अलग ही होते हैं। आइए समझते हैं आखिर क्या होता है गीली खांसी और सूखी खांसी में बड़ा फर्क।

बदलते मौसम का सबसे पहला असर छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ता है। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से उन्हें इस मौसम में सर्दी-खांसी की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है। चिंता की बात यह है कि छोटे बच्चे अपनी तकलीफ के बारे में अपने बड़ों को नहीं समझा पाते हैं। ऐसे में यह पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वो छोटे बच्चे को तकलीफ में देखकर उसकी समस्या को समझकर उसका सही इलाज करवाएं। ज्यादातर पेरेंट्स हर तरह की खांसी को एक जैसा समझकर उसे ठीक करने के लिए बच्चे को एक ही तरह की दवा या घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो सतर्क हो जाइए। बता दें, हर खांसी एक जैसी नहीं होती है। खांसी दो तरह की होती है-गीली खांसी और सूखी खांसी। जिनके लक्षण और कारण भी अलग-अलग ही होते हैं। आइए समझते हैं आखिर क्या होता है गीली खांसी और सूखी खांसी में बड़ा फर्क।

क्या होती है सूखी खांसी? फोर्टिस (नोएडा) में अतिरिक्त निदेशक पल्मोनोलॉजी डॉ. राहुल शर्मा कहते हैं कि छोटे बच्चों को होने वाली सूखी खांसी में बलगम या कफ नहीं बनता है। लेकिन बार-बार सूखी खांसी होने की वजह से बच्चे के गले में जलन और दर्द की समस्या हो सकती है। इस समस्या में बच्चे की खांसी में तेज आवाज आती है, बच्चे को गले में खराश होने, नाक बंद होने और कई बार बुखार होने की समस्या हो सकती है।

सूखी खांसी के कारण सूखी खांसी होने के पीछे वायरल इंफेक्शन, वायुमार्ग में सूजन, एलर्जी, अस्थमा, धूल-मिट्टी, इत्र और प्रदूषण जैसी कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

सूखी खांसी के लक्षण सूखी खांसी अकसर एलर्जी या वायरल इंफेक्शन के कारण होती है। जिसकी वजह से ये लक्षण नजर आने लगते हैं जैसे-

- गले में खराश

- बलगम न बनना

- रात को खांसी होना

- गले में खुजली होना

- रात को हल्का बुखार

गीली खांसी क्या है? गीली खांसी होने पर बच्चे को बलगम या कफ बनने की वजह से खांसी के बाद उल्टी या उबकाई आने की समस्या हो सकती है। गीली खांसी की आवाज ज्यादातर खड़खड़ाहट वाली होती है, जो श्वसन मार्ग में तरल पदार्थ होने का संकेत देती है।

गीली खांसी के कारण गीली खांसी की समस्या नाक से पानी आने, खांसी के ट्रिगर होने, लंग्स से जुड़ी बीमारी होने, श्वसन तंत्र में काली खांसी, ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया जैसे कारणों से जुड़ी हुई होती है। ये समस्या शिशुओं में अक्सर नींद के दौरान होती है।

गीली खांसी के लक्षण गीली खांसी श्वसन तंत्र से जुड़े इंफेक्शन के कारण हो सकती हैं। जिसमें ये लक्षण नजर आ सकते हैं जैसे-

- बलगम बनना

- रात को खांसी का बढ़ जाना

- नाक बंद होना

- सांस लेने में परेशानी होना

- खांसी आने के साथ उल्टी या उबकाई आने की समस्या