बच्चों की स्किन को केमिकल से बचाएं, घर में बनाकर लगाएं कोकोनट क्रीम
बच्चों की नाजुक स्किन पर केमिकल वाले बेबी प्रोडक्ट लगाने की बजाय घर में बने प्रोडक्ट अप्लाई करें। बच्चे की स्किन ड्राई और फीकी दिखती है तो उसे घर में बने कोकोनट मलाई के क्रीम को लगाएं। यहां सीखें तरीका।
बच्चे जब तीन साल से ऊपर के हो जाते हैं तो ज्यादातर पैरेंट्स उन्हें बेबी प्रोडक्ट लगाना बंद कर देते हैं। और, वहीं बड़ों को यूज करने वाली क्रीम, मॉइश्चराइजर वगैरह लगाने लगती है। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। 3 साल से ऊपर के बच्चे की स्किन भी नाजुक ही होती है। जिस पर हार्श केमिकल से निगेटिव असर पड़ता है। इसलिए उनकी बॉडी पर होममेड क्रीम, मॉइश्चराइजर का यूज करें और उनकी नाजुक स्किन को केमिकल से बचाएं। नारियल से बनी कोकोनट क्रीम बच्चों की नाजुक स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये उनकी स्किन को मॉइश्चराइज, हाइड्रेट करने के साथ ही सॉफ्ट, स्मूद और चिकना बनाने में मदद करती है। जानें कैसे घर में बनाएं कोकोनट क्रीम
घर में कोकोनट क्रीम बनाने का तरीका
बच्चों की स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूद बनाने के लिए घर में कोकोनट क्रीम बनाकर तैयार करें। इससे ना केवल स्किन हाइड्रेट होगी बल्कि धूप में खेलने से हो रही टैनिंग भी दूर होगी और बच्चे का रंग एक शेड हल्का हो जाएगा। कैसे बनाएं कोकोनट क्रीम
- कोकोनट क्रीम घर में बनाने के लिए ताजा नारियल लें।
- ताजे नारियल का मतलब है कि फ्रेश जिसमे जटाएं हो और अंदर पानी भरा हो।
- इस नारियल को रातभर पानी में भिगो दें। जिससे ये सॉफ्ट हो जाए।
- सुबह इन सॉफ्ट नारियल को मिक्सी के जार में छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर डाल दें।
- भीगे रहने की वजह से नारियल सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से मिक्सी में बिना पानी के पिस जाता है।
- बस कोई साफ सुथरा मलमल का कपड़ा ले लीजिए या फिर महीन कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं।
- इस कपड़े में पिसा हुआ पूरा नारियल निकाल लें और किसी बाउल में इसके रस को अच्छी तरह से निचोड़ लें।
- कपड़े से निचोड़ने पर नारियल का सारा रस निकल आता है। ये व्हाइट पार्ट ही नारियल का दूध है।
- इस दूध को कांच के बाउल में पलटकर फ्रिज में रख दें। ठंडा होकर इस दूध के ऊपर मलाई जम जाएगी।
- मतलब जब रातभर कोकोनट मिल्क फ्रिज में रखा होगा तो ऊपर मोटी लेयर जम जाएगी।
- बस अगली सुबह इसी लेयर को निकालकर किसी कांच के जार में रख लें। यहीं कोकोनट मिल्क की मलाई है और यहीं कोकोनट क्रीम है।
- इस क्रीम को फ्रिज में स्टोर करके रख लें।
- बच्चे को नहाने से एक घंटा या दो से तीन घंटा पहले ही स्किन पर लगाकर छोड़ दें।
- फिर बहुत हल्के से गुनगुने पानी से नहला दें। इससे बच्चे की स्किन नेचुरली मॉइश्चराइज होगी और सॉफ्ट बनी रहेगी।
- यहीं नहीं बच्चे की स्किन पर लगातार कोकोनट क्रीम का इस्तेमाल नेचुरल व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देगा।
- इस होममेड कोकोनट क्रीम को आप 8-10 महीने जितने छोटे बच्चों को भी आराम से लगा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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