Diwali2026: घर में छोटे बच्चे हैं तो इस दिवाली भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, भारी पड़ सकती हैं!
अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो दिवाली वाले दिन ये छोटी-छोटी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए। दीए, पटाखे और डेकोरेशन के बीच अनजाने में हुई छोटी सी चूक, बच्चों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है।
दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और ढेर सारी मिठाइयों का होता है। इस दिन घर की खास डेकोरेशन भी की जाती है, जिसे देखकर छोटे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। चूंकि छोटे बच्चों में ज्यादा समझ नहीं होती है, इसलिए दिवाली की तैयारियों के बीच उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पैरेंट्स के लिए जरूरी हो जाता है। कई बार घर की डेकोरेशन से ले कर बाकी तैयारियों में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों की सुरक्षा कहीं पीछे छूट जाती है। इस बीच जरा सा ध्यान हटा नहीं कि कोई दुर्घटना होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो 5 चीजें आपको इस दिवाली करने से बचना चाहिए।
घर में छोटे बच्चे हैं तो इस दिवाली ना करें ये 5 काम
जलते दीए और मोमबत्ती को अकेला ना छोड़ें
दिवाली पर घर की डेकोरेशन के लिए मोमबत्ती और दीए जलाना आम है। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच है तो इन्हें जलाकर कभी भी बिना निगरानी के ना छोड़ें। छोटे बच्चे रोशनी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और इन्हें छूने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए हमेशा दीए और मोमबत्ती जलाने के बाद ध्यान रखें कि बच्चा इनके आसपास ना जाए।
बहुत तेज आवाज वाले पटाखे ना जलाएं
घर में छोटे बच्चे हैं तो पटाखे जलाना अवॉइड ही करना चाहिए। हालांकि अगर आपको पटाखे जलाने का शौक है तो तेज आवाज वाले पटाखे लेने से बचें। इनकी आवाज से छोटे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और उनके सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इनकी जगह आप साइलेंट और कम आवाज वाले पटाखे चुन सकते हैं।
सेलिब्रेशन के बीच बच्चे को अकेला ना छोड़ें
दिवाली पर घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और घर के सभी लोग त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कभी-कभार पैरेंट्स का ध्यान बच्चों से हट जाता है। लेकिन जलते दीए, मोमबत्ती, बिजली की लाइट्स और पटाखों के बीच बच्चों को बिना निगरानी के छोड़ना सही नहीं है। अगर आप बिजी हैं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की देखभाल में बच्चों को छोड़ सकते हैं।
बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ और शोर-शराबे वाली जगह ना ले जाएं
दिवाली पर गेट टुगेदर और पार्टी होना आम बात है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा भीड़भाड़ या शोर शराबे वाली जगहों पर ले जाने से बचना चाहिए। टॉडलर्स के लिए तेज आवाजें, लाइट्स, म्यूजिक और बहुत सारे नए लोगों का होना परेशान करने वाला हो सकता है। इससे वो चिड़चिड़े हो सकते हैं और असहज महसूस कर सकते हैं।
अनकंफर्टेबल और जल्दी आग पकड़ने वाले कपड़े ना पहनाएं
बच्चों को सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़े पहनाने से बचें। ये देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भारी और अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। साथ ही दीए या पटाखे की चिंगारी लगने से इनमें आग पकड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इनकी जगह छोटे बच्चों के लिए आरामदायक और ब्रीदेबल कॉटन फैब्रिक के कपड़े चुनें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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