Baby Names : इस दिवाली बेटी को दें मां लक्ष्मी के ये खूबसूरत नाम, घर पर बनी रहेगी बरकत

संक्षेप: Baby Names For Girls : माना जाता है कि व्यक्ति के नाम का उसके व्यक्तित्व पर भी गहरा असर पड़ता है। तो आप अगर अपनी बेटी में मां लक्ष्मी के समृद्धि और सौंदर्य जैसे गुण देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में शामिल नाम में से कोई प्यारा हिंदू बेबी गर्ल नेम पसंद कर सकते हैं।

दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में अगर आप घर की लाड़ली बेटी को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए उसे देवी लक्ष्मी का ही कोई यूनिक और मीनिंगफुल नाम देना चाहते हैं तो ये बेबी नेम लिस्ट आपके काम आ सकती है। इस बेबी नेम लिस्ट में शामिल हर नाम का एक गहरा मतलब है। इतना ही नहीं लिस्ट में शामिल नाम में आपको पौराणिक और ट्रेडिशनल, दोनों तरह के रंग देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि व्यक्ति के नाम का उसके व्यक्तित्व पर भी गहरा असर पड़ता है। तो आप अगर अपनी बेटी में मां लक्ष्मी के समृद्धि और सौंदर्य जैसे गुण देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में शामिल नाम में से कोई प्यारा हिंदू बेबी गर्ल नेम पसंद कर सकते हैं।

देवी लक्ष्मी से प्रेरित बेबी गर्ल के नाम अद्विका- यह नाम देवी लक्ष्मी के रूपों को दर्शाता है। जिसका मतलब अद्वितीय, अनुपम, जो सबसे अलग हो होता है।

आरना- यह भी देवी लक्ष्मी की ही एक नाम है, जिसका अर्थ है- तरंग या समुद्र। यह धन के प्रवाह और प्रचुरता को दर्शाता है।

इशिका- देवी लक्ष्मी का एक और नाम जिसका अर्थ है पवित्र या ईश्वर की बेटी।

अदित्रि- मां लक्ष्‍मी को अदित्रि के नाम से भी जाना जाता है। अदित्रि नाम का मतलब होता है सर्वोच्च सम्मान या सीखा हुआ। आप अपनी बेटी को यह प्‍यारा-सा नाम दे सकते हैं।

देवाश्री- अगर आपकी बेटी का नाम 'द' अक्षर से निकला है, तो आप उसे देवाश्री नाम दे सकते हैं। मां लक्ष्‍मी को देवाश्री भी कहा जाता है।

हरिणी - हरिणी नाम का मतलब प्रभु हरि (विष्णु) की पत्नी यानी देवी लक्ष्मी। इसके अलावा इस नाम का अर्थ हिरण भी है जो सुंदरता और चपलता का प्रतीक है।

वैदेही- यह माता सीता का नाम है, जो देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं।

कमलिनी- इस नाम का मतलब होता है कमल पर विराजमान रहने वाली। मां लक्ष्मी कमल पर बैठती हैं, और यह नाम सौंदर्य, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है।

वैभवी-यह नाम मां लक्ष्मी के वैभव और ऐश्वर्य को दर्शाता है, जो बच्ची के जीवन में शोभा लाता है।