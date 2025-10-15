Diwali Cleaning Tips : दीवारों पर लगे क्रेयॉन और पेंट के निशान गायब कर सकते हैं ये दिवाली क्लीनिंग टिप्स

संक्षेप: Diwali 2025 Cleaning Tips : अगर इस दिवाली आप अपने घर को पेंट नहीं करवा पाए हैं और दीवारों पर लगे ये मार्कर और क्रेयॉन के जिद्दी दाग आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तो इन्हें साफ करने के लिए आप ये कुछ आसान दिवाली क्लीनिंग हैक्स अपना सकती हैं।

छोटे बच्चों के लिए घर की दीवारें किसी कैनवास से कम नहीं होती हैं, जिसके सहारे वो खड़े होकर अपनी मनपसंद आकृतियां उकेरते रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपने भी खुद कई बार ऐसा कुछ किया हो। दीवारों को रंगीन पेंसिल, मार्कर या क्रेयॉन से रंगना बच्चो को भले ही रचनात्मक और मजेदार लगता हो लेकिन घर की दीवारों पर लगे मार्कर और क्रेयॉन के ये रंग खासतौर पर दिवाली के समय पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर इस दिवाली आप अपने घर को पेंट नहीं करवा पाए हैं और दीवारों पर लगे ये मार्कर और क्रेयॉन के जिद्दी दाग आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तो इन्हें साफ करने के लिए आप ये कुछ आसान दिवाली क्लीनिंग हैक्स अपना सकती हैं।

दीवारों पर लगे जिद्दी मार्कर और क्रेयॉन के निशान साफ करने के टिप्स बेकिंग सोडा और पानी दीवारों से क्रेयॉन और पेंट के दाग हटाने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्ट कपड़े या स्पंज पर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क कर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद दीवार को साफ गीले कपड़े से पोंछकर सुखाएं।

नॉन-जेल वाला टूथपेस्ट दीवारों पर लगे जिद्दी दाग साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट की भी मदद ले सकती हैं। इसके लिए आप नॉन-जेल टूथपेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं। इसके बाद पुराने टूथब्रश या कपड़े से हल्के से स्क्रब करें। अब दीवार को गीले कपड़े से साफ करें।

सिरका सिरका का उपाय भी दीवार पर लगे क्रेयॉन के निशान साफ कर सकता है। इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर मिश्रण को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद किसी सॉफ्ट कपड़े से दाग को रगड़कर साफ करें।