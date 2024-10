diwali 2024 safety tips for kids while burning crackers patake jalate samay dhayan rakhe yeh baatein

दिवाली पर बच्चों का रखें खास ख्याल, पटाखे जलाते समय ना करें ये गलतियां

Mistakes to avoid while burning crackers with kids: छोटे बच्चों के साथ पटाखे फोड़ते समय सुरक्षा और सावधानियां बरतना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं दिवाली पर बच्चों के साथ पटाखे जलाते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान Thu, 10 Oct 2024 06:29 AM Share Share