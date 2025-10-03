धनतेरस पर जन्मे बच्चों को दें खूबसूरत नाम, बेबी नेम लिस्ट में शामिल हर नाम लाएगा सौभाग्य

Auspicious names for babies born on Dhanteras : अगर इस धनतेरस आप अपने घर की लक्ष्मी या कुबेर को कोई प्यारा सा नाम देना चाहते हैं तो सूर्य देव, लक्ष्मी और धन से संबंधित, ये 'शुभ' और 'तेजस्वी' अर्थ वाले नाम चुन सकते हैं।

दीपावली के पांच दिवसीय पर्व का आरंभ धनतेरस 2025 (Dhanteras 2025) से होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करने का नियम बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन सोना, चांदी खरीदना शुभ होता है। अगर इस धनतेरस आप अपने घर की लक्ष्मी या कुबेर को कोई प्यारा सा नाम देना चाहते हैं तो सूर्य देव, लक्ष्मी और धन से संबंधित, ये 'शुभ' और 'तेजस्वी' अर्थ वाले नाम चुन सकते हैं।

धनतेरस पर जन्मीं लड़कियों के नाम भवानी-देवी पार्वती, शक्ति और समृद्धि की देवी।

धृति - धैर्य और स्थिरता, यह नाम धनतेरस की स्थायी समृद्धि का प्रतीक।

लक्ष्मी - धन की देवी, धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा से यह नाम सीधा जुड़ा हुआ है।

धन्वंती- धन्वंतरि से प्रेरित, इस नाम का अर्थ स्वास्थ्य और औषधि होता है।

कुबेरा - लड़कियों को दिया जाने वाला यह नाम बेहद अनोखा है। जिसका अर्थ धन का कोषाध्यक्ष होता है।

अदित्रि- मां लक्ष्मी का एक नाम, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सम्मान।

देवाश्री- मां लक्ष्मी का ही एक और नाम।

श्रीदा- कुबेर देवता का एक नाम, जिसका अर्थ है सुंदरता देने वाला और भाग्य लाने वाला।

श्रीजा- जिसका अर्थ है समृद्धि से उत्पन्न या धन से निर्मित।

श्रेयांसी- समृद्धि और सफलता का प्रतीक।

कल्‍याणी- कल्याण करने वाली या मां लक्ष्मी का ही एक नाम।

उर्वी- मां लक्ष्मी का ही एक और नाम, पृथ्वी का प्रतीक।

धनतेरस पर जन्में लड़कों के नाम भव्या- इस नाम का मतलब भव्य और समृद्ध होता है। यह नाम धन के देवता कुबेर से प्रेरित है।

धनंजय-धन जीतने वाला, धनतेरस पर बेटे को देने के लिए यह नाम परफेक्ट हो सकता है।

वसु- धन और समृद्धि से जुड़ा है, जिसका अर्थ है पृथ्वी, सुख और समृद्धि।

प्रभास- चमकदार या शानदार अर्थ वाला यह नाम बच्चे को एक तेजस्वी व्यक्तित्व देता है।