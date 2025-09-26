डिलीवरी के बाद कहीं आपको भी तो नहीं हो गया डिप्रेशन? डॉक्टर ने बताए लक्षण

समस्या को अनदेखा करने से वह खत्म नहीं होती, बल्कि और गंभीर हो जाती है। प्रसव के बाद होने वाला अवसाद ऐसी ही समस्या है, जिससे 22 प्रतिशत से ज्यादा नई मांताएं जूझ रही हैं। क्या है यह समस्या और कैसे इससे उबरने में नई मां की करें मदद? बता रही हैं स्वाति गौड़

मां बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत अनुभव होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ महिलाओं के लिए प्रसव के बाद का समय एक बहुत गंभीर मानसिक समस्या में तब्दील हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की एक खबर बहुत सुर्खियों में आ गई कि कैसे एक नई मां ने अपने पंद्रह दिन के नवजात शिशु को फ्रीजर में लिटा दिया। वो तो बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य दौड़े और शिशु को सुरक्षित बाहर निकाला वरना थोड़ी देर और होने पर बच्चे की जान भी जा सकती थी। इस घटना से पहले तक उस महिला के परिवार वाले झाड़-फूंक द्वारा उसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि वह महिला पोस्टपार्टम साइकोसिस नामक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी।

इस तरह की घटनाएं विचलित करने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मानसिक सेहत को लेकर हम लोग कितने जागरूक हैं? इस विषय में नोएडा स्थित हेडस्पेस हीलिंग की संस्थापक एवं क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. जया सुकुल कहती हैं, ‘बच्चे को जन्म देने के बाद अगले छह सप्ताह तक नई मां के शरीर में हार्मोन के स्तर में बड़े स्तर पर उतार-चढ़ाव होता है। इन हार्मोनल बदलावों की वजह से मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाहट और लगातार थकान की समस्या हो सकती है। कई बार नई मां अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझ नहीं पाती और खुद को बच्चे से दूर करने लगती है। ऐसी स्थिति से उबरने में परिवार का साथ, पौष्टिक आहार और भरपूर आराम बहुत कारगर होता है।’ असल में लोगों को यह समझने के जरूरत है कि शारीरिक सेहत की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य का खयाल रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है वरना जान पर भी बन सकती है।

क्या है पोस्टपार्टम अवसाद? पोस्टपार्टम अवसाद एक ऐसी गंभीर मानसिक समस्या है, जो प्रसव के बाद नई मां को हो सकती है। इस स्थिति में पीड़िता वास्तविकता से संपर्क खो बैठती है और मतिभ्रम, मूड स्विंग्स, नींद न आना, उल्टे-सीधे विचार मन में आने जैसे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। यदि शुरुआती स्तर पर ही समस्सा का सही निदान न किया जाए, तो पीड़िता खुद को या अपने नवजात बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। स्थिति गंभीर होने पर महिला को ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई देने का भ्रम होने लगता है, जो वास्तव में नहीं होती हैं। इस समस्या को लेकर ज्ञान या जागरूकता के अभाव में बहुत से लोग अक्सर इसे भूत-प्रेत या ऊपरी हवा का असर मानने लगते हैं और डॉक्टर के पास जाने की बजाय झाड़-फूंक करवाने लगते हैं, जिससे समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है।