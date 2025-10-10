बेटियों की सुरक्षा में पैरेंट्स की जागरुकता की भी है अहम भूमिका, ख्याल रखना है जरूरी
दुनिया में हमारी जिंदगी से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास खबरें यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन
ऐसी खबरें बार-बार आती हैं कि मठ और साधु-संतों के आश्रम में लड़कियों का यौन शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। धर्म और पूजा-पाठ के नाम पर लड़कियों को बरगलाया जाता है। ऐसे धूर्त बाबा जब कानून की गिरफ्त में आते हैं, तब उनकी पोल खुलती है। पर उससे पहले कई मासूम लड़कियां उनका शिकार बन चुकी होती हैं। हाल ही में दिल्ली के बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को अपने आश्रम और संस्था में लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार, यौन शोषण और डराने-धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस कपटी बाबा के फोन में कई ऐसे चैट मिले हैं, जिसमें वो संस्था के छात्रों के साथ अश्लील वार्तालाप कर रहा है। धर्म के नाम पर बाबाओं की दुकान बढ़ती जा रही है। इसमें फंसते हैं, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग। अपनी बेटियों को वे इन आश्रमों में यह सोच कर भेजते हैं कि वहां सुरक्षा की छांव में वो पढ़-लिख सकेंगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जरूरत है कि माता-पिता खुद भी सचेत हों और अपनी बच्चियों को भी ऐसे आश्रमों में भेजने से बचें। यह बात सबको समझ आनी चाहिए कि मुफ्त में इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। अगर कोई आश्रम या बाबा यह दावा करता है कि वो आपकी बेटी को मुफ्त में पढ़ाएगा तो सचेत हो जाइए। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर धर्म के नाम पर ऐसे बाबाओं की शरण में जाने का मतलब है, खुद की जिंदगी दांव पर लगाना।
हर महीने दर्द क्यों सहें? समय रहते कर लें इलाज
बीबीसी में प्रकाशित एक खबर के अनुसार हर दस में से एक लड़की को पीरियड के दौरान असहनीय दर्द और रक्तस्राव होता है। पिछले पचास सालों से पीरियड से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह दर्द सामान्य नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। विशेषज्ञों के अनुसार, शादी की बढ़ती उम्र, तनाव, बदलती जीवनशैली और खानपान आदि वो वजहें हैं, जिनसे पीरियड का चक्र बदलने लगता है। एंडोमेट्रियोसिस इसकी वजह है। अगर समय रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो पीरियड के दर्द से राहत मिल सकती है। अगर आपको पीरियड के दौरान असहनीय दर्द होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुरू में तो दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है।
युद्ध की आग में कुर्बान होती स्त्रियां
गाजा में लगातार चल रहे युद्ध ने वहां आम लोगों की स्थिति त्रासदपूर्ण बना दी है। युद्ध के माहौल में वहां की स्त्रियों की स्थिति बेहद गंभीर है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार गाजा की कुछ स्त्रियों ने हाल ही में पत्रकारों को अपनी दुखद स्थिति का ब्योरा देते समय यह बताया कि भूख से बेहाल अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उन्हें रोज अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। राशन बांटने वाले अधिकारी महिलाओं से सीधे तौर पर सौदा करते हैं। वो औरतें जो गर्भधारण कर लेती हैं, उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। उनको परिवार वाले भी नहीं अपनाते। गाजा से आती ये खबरें वाकई खौफनाक हैं। युद्ध की विभीषिका के बाद हमेशा इस तरह की कहानियां सामने आती हैं, जो मानवता को तार-तार कर देती हैं।
