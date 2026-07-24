Baby Names: चेरी, चीकू, मैंगो... नन्हे-मुन्नों के लिए ये निकनेम जीत लेंगे दिल
Short and Unique Baby Nickname Ideas: अगर आप अपने नन्हे-मुन्ने के लिए सबसे अलग, प्यारा और याद रहने वाला निकनेम ढूंढ़ रहे हैं, तो फलों से प्रेरित ये नाम आपके लिए शानदार विकल्प हो सकते हैं।
घर में बच्चे के आने के बाद सबसे पहले जिस चीज पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वह है उसका निकनेम। कई परिवारों में प्यार से बुलाने के लिए ऐसा नाम रखा जाता है, जो सुनने में मीठा, छोटा और सबसे अलग हो। आजकल फलों से प्रेरित निकनेम भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।
ये नाम सुनने में प्यारे लगते हैं और आसानी से याद भी रह जाते हैं। अगर आप भी अपने लाडले या लाडली के लिए कोई नया और अनोखा निकनेम ढूंढ़ रहे हैं, तो यहां बताए गए नाम आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही प्यारे निकनेम, जिनका रिश्ता फलों से है।
- बेरी
बेरी छोटा, प्यारा और सुनने में बहुत मीठा निकनेम है। यह लड़के और लड़की, दोनों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप सबसे अलग और मॉडर्न नाम चाहते हैं, तो यह पसंद आ सकता है।
- चेरी
चेरी एक बहुत ही प्यारा और लोकप्रिय निकनेम है। इसका उच्चारण आसान है और यह सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। छोटी बच्चियों के लिए यह नाम खास तौर पर पसंद किया जाता है।
- चीकू
चीकू ऐसा निकनेम है जो कई सालों से लोगों की पसंद बना हुआ है। यह नाम सुनने में बहुत अपनापन देता है और लड़के या लड़की, दोनों के लिए रखा जा सकता है।
- फ्रूटी
अगर आप थोड़ा अलग और चुलबुला निकनेम चाहते हैं, तो फ्रूटी अच्छा विकल्प हो सकता है। यह नाम बच्चे की मस्ती भरी और खुशमिजाज छवि को भी दर्शाता है।
- कीवी
कीवी छोटा, नया और आकर्षक निकनेम है। यह नाम आजकल काफी पसंद किया जा रहा है और लड़के व लड़की, दोनों पर अच्छा लगता है।
- मैंगो
अगर आपके घर का नन्हा हर किसी का दुलारा है, तो मैंगो जैसा मजेदार निकनेम उसे और भी खास बना सकता है। यह नाम सुनने में अलग और याद रखने में आसान है।
- लीची
लीची एक मीठे फल का नाम है और निकनेम के रूप में भी बहुत प्यारा लगता है। खासकर बच्चियों के लिए यह एक सुंदर और अलग विकल्प हो सकता है।
- ऑलिव
ऑलिव छोटा, सादा और बहुत ही सुंदर निकनेम है। यह नाम आजकल नए और आधुनिक नामों की सूची में भी काफी पसंद किया जा रहा है।
निकनेम चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
- नाम छोटा और आसानी से बोलने वाला हो।
- ऐसा नाम चुनें जिसे बच्चा बड़ा होने पर भी पसंद करे।
- निकनेम सुनने में प्यारा और याद रखने में आसान हो।परिवार के सभी लोगों को नाम पसंद आए, तो उसे अपनाना और भी अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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