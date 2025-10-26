Hindustan Hindi News
बार-बार रो रहा है छोटा बच्चा, चेक करें कहीं यह परेशानी तो नहीं?

संक्षेप: छोटे बच्चे अपनी रुलाई से काफी कुछ बताते हैं। हां, पर रोने की वजह आपको ही पहचाननी होगी। बच्चे का लगातार रोना गैस की नियमित परेशानी से भी हो सकता है। कैसे इसे पहचानें और बच्चे को कैसे इससे उबारें, बता रही हैं शमीम खान

Sun, 26 Oct 2025 01:34 PMKajal Sharma हिन्दुस्तान
शिशु न बोल पाते हैं न ही कोई इशारा कर पाते हैं, ऐसे में उनके पास खुद को जाहिर करने का एक ही तरीका होता है- रोना। यही वजह है कि छोटे बच्चों का रोना सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन जब बच्चा बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा रोए या दिन के एक निश्चित समय लगातार रोता रहे, तो यह सामान्य नहीं है। अगर आपका बच्चा पांच महीने से छोटा है, दिन में तीन घंटे से अधिक लगातार रोता है और यह समस्या तीन सप्ताह से अधिक समय से लगातार हो रही है, तो इसे गंभीरता से लें। बच्चे के रोने की वजह एक खास तरह का दर्द हो सकता है, जिसे कोलिक पेन कहते हैं।

क्या होता है कोलिक पेन

कोलिक पेन नवजात शिशुओं में होने वाली एक सामान्य समस्या है, जो बच्चे के जन्म के शुरुआती महीनों में होती है। इसमें बच्चे के पेट में बहुत अधिक मात्रा में गैस जमा हो जाती है, जिससे उसके पेट में दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि बच्चे के पाचन तंत्र को पूरी तरह से काम करने में कुछ महीने लगते हैं। पेट में गैस इकट्ठा होने से दर्द होता है, जिससे बच्चा लगातार रोता रहता है और चुप नहीं होता। जब कोई बच्चा कोलिक पेन से ग्रस्त होता है तो वह कुछ संकेत देता है। कोलिक से पीड़ित बच्चे का पेट थोड़ा फूला हुआ लगता है और जब वह अपनी टांगों को खींचे या स्ट्रेच करे तो गैस पास होता है। जब बच्चा दिन के एक ही समय लगातार रोए (दोपहर ढलते समय या शाम को) तो इसे गंभीरता से लें।

क्या हैं कारण

कोलिक क्यों होता है, इसके कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन को पचाने के लिए जिन एंजाइम और डाइजेस्टिव फ्ल्यूड्स की जरूरत होती है, वो बच्चों में पूरी तरह से निर्मित नहीं हुए होते हैं। इसी वजह से उनकी आंतों में बहुत अधिक गैस बनती है। उन महिलाओं के बच्चों को कोलिक पेन अधिक होता है, जो धूम्रपान करती हैं। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में भी यह समस्या अधिक देखी जाती है।

बच्चों में कोलिक के लक्षण

• पेट का आकार थोड़ा बड़ा लगना • जब बच्चा अपने पैरों को स्ट्रेच करे तो गैस रिलीज होना • बहुत तेज आवाज में रोना • वजन नहीं बढ़ना • पेशाब और मल त्यागने का पैटर्न असामान्य होना • सांस लेने में परेशानी होना • त्वचा पीली या नीली नजर आना • कुछ बच्चों को इसके कारण बुखार भी हो जाता है

ये उपाय कारगर

शुरुआत के कुछ महीनों में बच्चे को हर दो घंटे में दूध पिलाएं। दूध पिलाने के लिए बच्चे के रोने का इंतजार न करें। अगर बच्चा बहुत ज्यादा भूखा होगा तो वह न सिर्फ अधिक मात्रा में दूध पिएगा, बल्कि हवा भी निगल लेगा, जिससे उसके पेट में दर्द होगा।

जब बच्चे को दूध पिलाएं तो उसे अपनी गोद में सीधा लिटाएं, ताकि दूध आसानी से उसके पेट में चला जाए।

दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। इससे उसके पेट से हवा के बुलबुले निकलने में मदद मिलती है।

जब बच्चे को बोतल से दूध पिलाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि निप्पल न बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी, ताकि दूध का प्रवाह सामान्य रहे।

बच्चे को अपने घुटने पर पेट के बल पर लिटाएं और धीरे-धीरे उसकी पीठ को रगड़ें ताकि गैस निकल सके।

मसाज करने के बाद बच्चे को मुलायम कंबल ओढ़ाकर सुला दें। इससे उसे अच्छी और गहरी नींद आएगी।

बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं और हल्के हाथों से पेट पर एंटी-क्लॉक दिशा में मसाज करें।

बच्चे के कमरे में धीमी लाइट जलाएं, मद्धम संगीत लगाएं, इससे बच्चे का मस्तिष्क शांत होगा और वह कम रोएगा और जल्दी सोएगा।

बच्चों को हल्की-फुल्की मूवमेंट अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर उसे गोद में लेकर चहल-कदमी करें या उसे टहलाएं। इससे न केवल बच्चा शांत हो जाएगा बल्कि उसे नींद भी आ जाएगी।

जब आप अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हों, तो ऐसा दूध जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो (गाय का दूध) या दूसरे दुग्ध उत्पादों का सेवन न करें। इससे बच्चे के नाजुक पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और उसे बेचैनी होती है।

5-6 महीने में बच्चों का कोलिक पेन ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनका पाचन तंत्र मजबूत होता जाता है। लेकिन, अगर समस्या गंभीर है और बच्चा लगातार रोता रहता है तो किसी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं।

