बाल दिवस पर बच्चों को पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार, जीवन में महसूस करेंगे बड़ा बदलाव
संक्षेप: Nehru Ji Ke Anmol Vichar : अगर इस दिन आप अपने बच्चे के जीवन को एक नई दिशा देते हुए बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो बच्चों को जरूर पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार।
Pandit Jawahar Lal Nehru Thoughts : हर साल 14 नवंबर का दिन बच्चों के लिए बेहद उत्साह भरा रहता है। इस खास मौके पर उनके प्यारे 'चाचा नेहरू' और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू ना सिर्फ एक महान पॉलिटिशियन थे बल्कि एक अच्छे लेखक और वक्ता भी थे। बता दें, 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पंडित नेहरू की सबसे पॉपुलर किताब है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। यही वजह है कि इस खास दिन स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अगर इस दिन आप अपने बच्चे के जीवन को एक नई दिशा देते हुए बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो बच्चों को जरूर पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के 10 अनमोल विचार
1- सफलता उन्हें मिलती है, जो निडर होकर फैसला लेते हैं और परिणामों से नहीं घबराते।
2 - संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।
3- दीवार के चित्रों को बदल कर हम इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं।
4- असफलता तब होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।
5- हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं।
6-‘बचपन सिर्फ खेलने का नाम नहीं, बल्कि सीखने और समझने का सबसे खूबसूरत दौर है।
7- जीवन में डरना नहीं चाहिए, सीखते रहना चाहिए।
8- भविष्य उन लोगों का होता है जो आज मेहनत करते हैं।
9- शिक्षा वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है।
10- दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो।
