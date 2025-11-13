Hindustan Hindi News
childrens day 2025 top 10 one liner motivational quotes of jawahar lal nehru for kids chacha nehru ke anmol vichar
बाल दिवस पर बच्चों को पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार, जीवन में महसूस करेंगे बड़ा बदलाव

बाल दिवस पर बच्चों को पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार, जीवन में महसूस करेंगे बड़ा बदलाव

संक्षेप: Nehru Ji Ke Anmol Vichar : अगर इस दिन आप अपने बच्चे के जीवन को एक नई दिशा देते हुए बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो बच्चों को जरूर पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार।

Thu, 13 Nov 2025 05:59 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Pandit Jawahar Lal Nehru Thoughts : हर साल 14 नवंबर का दिन बच्चों के लिए बेहद उत्साह भरा रहता है। इस खास मौके पर उनके प्यारे 'चाचा नेहरू' और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू ना सिर्फ एक महान पॉलिटिशियन थे बल्कि एक अच्छे लेखक और वक्ता भी थे। बता दें, 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पंडित नेहरू की सबसे पॉपुलर किताब है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। यही वजह है कि इस खास दिन स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अगर इस दिन आप अपने बच्चे के जीवन को एक नई दिशा देते हुए बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो बच्चों को जरूर पढ़ाएं नेहरू के 10 अनमोल विचार।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के 10 अनमोल विचार

1- सफलता उन्हें मिलती है, जो निडर होकर फैसला लेते हैं और परिणामों से नहीं घबराते।

2 - संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।

3- दीवार के चित्रों को बदल कर हम इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं।

4- असफलता तब होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।

5- हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं।

6-‘बचपन सिर्फ खेलने का नाम नहीं, बल्कि सीखने और समझने का सबसे खूबसूरत दौर है।

7- जीवन में डरना नहीं चाहिए, सीखते रहना चाहिए।

8- भविष्य उन लोगों का होता है जो आज मेहनत करते हैं।

9- शिक्षा वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है।

10- दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Children's Day

