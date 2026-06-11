बचपन में ये 6 आदतों वाले बच्चे, बुढ़ापे में अक्सर छोड़ देते हैं मां-बाप का साथ! अनदेखा ना करें पैरेंट्स

पैरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि आगे चलकर उनकी फैमिली एक रहे। लेकिन कई बार वो बच्चों की ऐसी आदतें नजरंदाज कर रहे होते हैं, तो आगे रिश्तों के टूटने की वजह बन सकती हैं। अगर बच्चे में ये हैबिट्स नजर आ रही हैं तो पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है।

हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। उनकी अच्छी पढ़ाई, बेहतर भविष्य और हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर यही सवाल मन में आने लगता है कि क्या हमारा बच्चा बड़े होकर हमारा साथ देगा या हमसे दूर हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की मानें हो इसका जवाब बच्चों के आज के व्यवहार में ही छिपा होता है। बच्चों की कुछ छोटी-छोटी आदतें भविष्य के रिश्तों की दिशा तय कर सकती हैं। चलिए विस्तार में जानते हैं बच्चों की आज की कौन सी आदतें यह दिखाती है कि वो भविष्य में अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ सकते हैं।

बच्चों में सहानुभूति की कमी को हल्के में न लें बच्चों में सबसे चिंताजनक बात तब होती है जब उनमें दूसरों के लिए सहानुभूति कम होने लगती है। जब बच्चा किसी के दुख, परेशानी या भावनाओं को समझना बंद कर देता है, तो वह धीरे-धीरे केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचने लगता है। यही आदत आगे चलकर रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सिखाना जरूरी है।

इन व्यवहारों पर समय रहते ध्यान दें कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में सामान्य लगती हैं, लेकिन आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं। अगर बच्चा जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार करता है, हर छोटी बात पर जिद करता है, दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाता है या केवल अपनी जरूरत होने पर ही माता-पिता से बात करता है, तो इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यवहार इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे में इमोशनल अटैचमेंट की कमी हो रही है।

परिवार में बातचीत का माहौल बनाए रखें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई परिवार एक ही घर में रहते हुए भी आपस में कम बात करते हैं। ऐसे में जब परिवार के सदस्य खुलकर बातचीत नहीं करते, तो इमोशनल अटैचमेंट कमजोर होने लगता है। बच्चे माता-पिता के साथ जितना ज्यादा समय बिताते हैं, उतना ही उनके बीच विश्वास और अपनापन बढ़ता है। इसलिए रोज कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जब पूरा परिवार बिना मोबाइल और दूसरे गैजेट्स के साथ बैठे और खुलकर बातें करे।

केवल सुविधाएं नहीं, जिम्मेदारियां भी दें कई माता-पिता बच्चों की हर जरूरत पूरी करने को ही अच्छी परवरिश मान लेते हैं। लेकिन बच्चों को सिर्फ सुविधाएं देना काफी नहीं है। उन्हें घर की छोटी-छोटी जिम्मेदारियों में भी शामिल करें। जब बच्चे घर के कामों में हाथ बंटाते हैं, तो उनमें जिम्मेदारी और परिवार के प्रति लगाव बढ़ता है। इससे वे समझते हैं कि परिवार केवल लेने का नहीं, बल्कि योगदान देने का भी नाम है।

बच्चे उपदेश नहीं, उदाहरण देखकर सीखते हैं बच्चों पर सबसे गहरा असर माता-पिता के व्यवहार का पड़ता है। यदि आप अपने माता-पिता और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चे अक्सर वही व्यवहार अपनाते हैं जो वे घर में रोज देखते हैं। इसलिए अपने आचरण के जरिए उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाएं।