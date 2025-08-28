मां-बाप के आपसी रिश्ते का बच्चों पर पड़ता है असर, एक्सपर्ट बोलीं- तुरंत कैच करते हैं ये 3 चीजें Children Pick Up These 3 Vital Lessons from Parents Bond Expert Insights Inside, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
पेरेंट्स गाइड

मां-बाप के आपसी रिश्ते का बच्चों पर पड़ता है असर, एक्सपर्ट बोलीं- तुरंत कैच करते हैं ये 3 चीजें

माता-पिता का रिश्ता, उनका आपस में बातचीत करने का तरीका और मुश्किल हालात में एक-दूसरे का साथ देने का तरीका, ये सब बातें बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ती हैं। आइए जानते हैं इसपर पेरेंटिंग एक्सपर्ट का क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:53 PM
मां-बाप के आपसी रिश्ते का बच्चों पर पड़ता है असर, एक्सपर्ट बोलीं- तुरंत कैच करते हैं ये 3 चीजें

घर का माहौल बच्चों का सबसे बड़ा स्कूल होता है। किताबों से बच्चा शिक्षा तो ले लेता है लेकिन व्यवहारिक जीवन की सीख, उसे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से ही मिलती है। माता-पिता का रिश्ता, उनका आपस में बातचीत करने का तरीका और मुश्किल हालात में एक-दूसरे का साथ देने का तरीका, ये सब बातें बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ती हैं। बच्चा रोज अपने पेरेंट्स के रिश्ते से प्यार, सम्मान और विश्वास का असली मतलब समझता है। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा कहती हैं कि पिता जिस तरह से अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, बच्चे का भविष्य वैसा ही आकार लेता है। चलिए जानते हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से क्या-क्या चीजें सीखते हैं।

प्यार, पेशेंस और रिस्पेक्ट का सबक

पुष्पा शर्मा का कहना है कि जब पति अपनी वाइफ के साथ प्यार से, धैर्य के साथ और रिस्पेक्ट वाला व्यवहार करते हैं, तब बच्चा कहीं ना कहीं ये सीखता है कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसी होती है। घर के इस माहौल से उसे एहसास होता है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे अहम है। जहां एक बेटी इससे ये समझती है कि उसे अपने जीवन में उसी सम्मान और प्यार की उम्मीद रखनी चाहिए, वहीं बेटा यह सीखता है कि भविष्य में अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है।

झगड़े हैंडल करने की सीख

हर रिश्ते में कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट यानी छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े होना नॉर्मल है। लेकिन यह ज्यादा मायने रखता है कि इन्हें आखिर कैसे हैंडल किया जा रहा है। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा कहती हैं कि जब पति-पत्नी आपस में झगड़े को शांति और समझदारी से सुलझाते हैं, तो इससे बच्चे ये सीखते हैं कि समस्याओं को बिना आक्रामक हुए कैसे हल किया जाता है। अगर माता-पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, तो बच्चा भी यही तरीका अपनाता है। वहीं, अगर वे धैर्य और बातचीत से हल निकालते हैं, तो बच्चा भी फ्यूचर में इसी तौर तरीके को अपनाता है।

बच्चे हर एक्शन से सीखते हैं

पुष्पा शर्मा इस बात पर जोर देती हैं कि बच्चे सिर्फ माता-पिता की बातें ही नहीं सुनते, बल्कि उनके हर एक्शन को कॉपी भी करते हैं। आप जो भी कहते हैं, जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह बच्चों के लिए एक 'लाइफ लेसन' बन जाता है। इसी वजह से माता-पिता को चाहिए कि वे अपने रिश्ते को प्यार, सम्मान और समझदारी से निभाएं, ताकि बच्चे भी वही संस्कार अपने अंदर उतार सकें।

Parenting Tips

