बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं होता है याद, तेज दिमाग के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की अपने बच्चों से यह शिकायत रहती है कि उनका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता है। बच्चे के ना पढ़ने के पीछे माता-पिता अकसर मोबाइल को दोषी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मोबाइल के अलावा बच्चे के ना पढ़ने के पीछे कई बार डाइट और लाइफस्टाइल का भी बड़ा हाथ हो सकता है। ज्यादातर पेरेंट्स इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दिमाग को एक्टिव और शार्प बनाए रखने के लिए सही पोषण का होना भी बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं बच्चों के दिमाग को तेज बनाने के लिए उनके ब्रेकफास्ट में क्या 5 चीजें शामिल की जा सकती हैं।

बच्चे के दिमाग को तेज बनाने के लिए नाश्ते में शामिल करें ये 5 चीजें अंडे अंडे में मौजूद प्रोटीन और कोलाइन ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाकर याददाश्त को तेज करने में मदद करते हैं। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उसे ब्रेकफास्ट में उबला अंडा, ऑमलेट या एग सैंडविच बनाकर दें। यह न केवल शारीरिक ताकत बढ़ाता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।

चीनी की जगह शहद या गुड़ का उपयोग चीनी से बने सीरियल्स या मिठाइयां, बच्चों को खिलाने से बचें। ये बच्चे के एनर्जी लेवल में तेजी से उतार-चढ़ाव लाते हैं। चीनी की जगह बच्चे की डाइट में शहद या गुड़ जैसी चीजों का उपयोग करें।

नट्स और सीड्स बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स दिमाग के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं। इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। बच्चे को रोज सुबह ब्रेकफास्ट में मुट्ठीभर ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाने के लिए दें।

नाश्ते के ऑप्शन बच्चे के नाश्ते में दही के साथ पनीर पराठा, सब्जियों वाला ओट्स उपमा , बादाम, स्मूदी बाउल में फल, नट्स, और एवोकाडो शामिल करें।