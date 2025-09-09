बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं होता है याद, तेज दिमाग के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें children do not remember what they read add these 5 things in their diet for sharp brain healthy breakfast tips, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं होता है याद, तेज दिमाग के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

Breakfast Tips To Make Kids Brain Sharp : ज्यादातर पेरेंट्स इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दिमाग को एक्टिव और शार्प बनाए रखने के लिए सही पोषण का होना भी बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं बच्चों के दिमाग को तेज बनाने के लिए उनके ब्रेकफास्ट में क्या 5 चीजें शामिल की जा सकती हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 04:00 PM
बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं होता है याद, तेज दिमाग के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की अपने बच्चों से यह शिकायत रहती है कि उनका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता है। बच्चे के ना पढ़ने के पीछे माता-पिता अकसर मोबाइल को दोषी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मोबाइल के अलावा बच्चे के ना पढ़ने के पीछे कई बार डाइट और लाइफस्टाइल का भी बड़ा हाथ हो सकता है। ज्यादातर पेरेंट्स इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दिमाग को एक्टिव और शार्प बनाए रखने के लिए सही पोषण का होना भी बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं बच्चों के दिमाग को तेज बनाने के लिए उनके ब्रेकफास्ट में क्या 5 चीजें शामिल की जा सकती हैं।

बच्चे के दिमाग को तेज बनाने के लिए नाश्ते में शामिल करें ये 5 चीजें

अंडे

अंडे में मौजूद प्रोटीन और कोलाइन ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाकर याददाश्त को तेज करने में मदद करते हैं। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उसे ब्रेकफास्ट में उबला अंडा, ऑमलेट या एग सैंडविच बनाकर दें। यह न केवल शारीरिक ताकत बढ़ाता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।

चीनी की जगह शहद या गुड़ का उपयोग

चीनी से बने सीरियल्स या मिठाइयां, बच्चों को खिलाने से बचें। ये बच्चे के एनर्जी लेवल में तेजी से उतार-चढ़ाव लाते हैं। चीनी की जगह बच्चे की डाइट में शहद या गुड़ जैसी चीजों का उपयोग करें।

नट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स दिमाग के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं। इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। बच्चे को रोज सुबह ब्रेकफास्ट में मुट्ठीभर ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाने के लिए दें।

नाश्ते के ऑप्शन

बच्चे के नाश्ते में दही के साथ पनीर पराठा, सब्जियों वाला ओट्स उपमा , बादाम, स्मूदी बाउल में फल, नट्स, और एवोकाडो शामिल करें।

दही और फ्रूट्स

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन दिमाग को ठंडक और एनर्जी देते हैं। जब इसे सीजनल फ्रूट्स के साथ मिलाकर खाया जाए तो यह एक पावरफुल ब्रेन बूस्टर बन जाता है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और केले जैसे फल ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके अलावा ताजे फल और सब्जियों का सूप , सलाद भी बच्चों की डाइट में शामिल करें।

