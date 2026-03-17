खाना नहीं खाता बच्चा? डाक्टर से जानिए बेबी को खिलाने की टिप्स, बन जाएगी खाने की अच्छी आदत

बहुत से बच्चे खाने को देखते ही मुंह फेर लेते हैं या फिर मुंह से खाने को बाहर निकाल देते हैं। अगर आपका बच्चा भी खाने के समय ऐसा ही करता है तो इस आर्टिकल में डॉक्टर से जानिए बच्चे में ईटिंग हैबिट डेवलप करने के टिप्स।

जब बच्चे खाना शुरू करते हैं तो उन्हें खिलाना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। समय-समय पर उनके लिए खाना बनाना और सबसे मुश्किल काम उन्हें खिलाने का ही होता है। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो आसानी से खाना खा लेते हैं, वर्ना अधिकतर पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि उनका बच्चा खाने में बहुत आनाकानी करता है। बच्चे सामने खाना जाते ही वह मुंह फेर लेता है और कई बार तो खाए हुए खाने को मुंह से बाहर निकाल देता है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चे को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश भी करते हैं जिसकी वजह से बच्चा उल्टी कर देता है। ऐसे में बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित सेठी ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें अपनाकर आपका बच्चा अच्छे से खाना सीख सकता है।

1) जब भी बच्चे को खाना खिलाने जाएं तो इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे ने दूध 3 से 4 घंटे पहले पिया हो। दूध और खाने के बीच में गैप बहुत जरूरी है। अगर गैप नहीं होगा तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी और वह खाना भी नहीं खाएगा। बच्चे को खाना खिलाने से पहले उसे दूध न पिलाने से बचें।

2) बच्चा अगर खाना नहीं खाना चाहता और खाने को देखकर मुंह फेर लेता है तो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना न डालें। ऐसा करने पर बच्चे को खाने से नफरत हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसा करने पर बहुत तेज रोना शुरू कर देते हैं या फिर उल्टी भी कर देते हैं। ऐसे में जबरदस्ती खिलाने से बचें।