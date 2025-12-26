बच्चे ने नींद में उल्टी कर दी तो फौरन क्या करना चाहिए? बच्चे की डॉक्टर से जानें सलाह

संक्षेप: Parenting Tips: छोटे बच्चे कई बार सोते वक्त उल्टी कर देते हैं। जिसकी वजह से उल्टी वापस उनके मुंह से सांस की नली में जाने का डर होता है। ऐसे में बच्चों की डॉक्टर ने बताया कि ऐसे मौके पर सबसे पहले क्या करना चाहिए।

छोटे बच्चे जो कुछ महीने पहले ही पैदा हुए हैं। कई बार नींद में या फिर लेटे रहकर उल्टी कर देते हैं। ऐसे में पैरेंट्स को पता होना चाहिए कि फौरन क्या किया जाए? कई बार बच्चे के उल्टी कर देने पर अगर सही तरीके से साफ-सफाई ना की जाए। बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान ना दिया जाए तो उल्टी बच्चे की नाक में फंस जाती है। जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा अग्रवाल ने नवजात बेबी के आफ्टर वोमिट केयर को शेयर किया है। जिसमे बताया है कि आखिर किस तरह की देखभाल बच्चे के उल्टी करने के बाद जरूरी है।

बच्चे ने नींद में उल्टी कर दी तो पहले क्या करें? बच्चा छोटा है और नींद में या सोते वक्त उल्टी कर दे तो सबसे पहले बच्चे को करवट करना जरूरी है। जिससे बच्चे के नाक में उल्टी के अंश ना फंस जाएं। बच्चा अगर बिल्कुल सीधा लेटा होगा तो उल्टी के अंश उसकी सांस की नली में जाकर ब्लॉकेज बना सकते हैं। जिससे बच्चे को सांस लेने मे परेशानी हो सकती है।

नाक को करें साफ बच्चे ने सोते वक्त या लेटे रहने के दौरान उल्टी कर दी है और बच्चा काफी छोटा है तो सबसे पहले उसकी नाक को साफ करें। जो भी गंदगी लगी है उसे किसी साफ कपड़े या टिशू से साफ कर दें।

मुंह से उल्टी साफ करने का तरीका छोटे बच्चे अक्सर उल्टी तो कर देते हैं लेकिन कुछ उल्टी के अंश मुंह में ही रह जाता है। जिसे साफ करना जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर ने बताया कि हाथ अगर साफ हो तो मुंह में उंगली को डालकर मुंह से उल्टी के अंश को बाहर निकाल देना चाहिए। और, अगर लग रहा है कि हाथ साफ नही है तो उंगली पर एक छोटा कपड़ा फंसा लें। जिससे पूरा मुंह साफ हो जाए।

बच्चे को परेशानी हो तो ले जाएं डॉक्टर के पास बच्चे को अगर सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही या फिर किसी दूसरे तरह की दिक्कत हो रही तो फौरन नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाएं और ट्रीटमेंट लें।