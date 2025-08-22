उम्र के अनुसार हो बच्चों का आहार, जानें बच्चे के खानपान में कैसे लाएं बदलाव child nutrition guide know what to eat according to age, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
उम्र के अनुसार हो बच्चों का आहार, जानें बच्चे के खानपान में कैसे लाएं बदलाव

बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसकी पोषण संबंधी जरूरतें भी तो बदलेंगी! अपने बढ़ते बच्चे के खानपान में किस तरह के बदलाव लाएं, ताकि उसकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें, बता रही हैं शमीम खान

Kajal Sharma हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:27 PM
विकसित होते बच्चों के लिए पोषण बहुत जरूरी है। स्तनपान से लेकर किशोरावस्था तक का उनका सफर इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी बदलती जरूरतों के अनुसार, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा था या नहीं। कुपोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनता है। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल, फरीदाबाद में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेश महाजन के अनुसार, ‘माता-पिता के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों की सेहत का उस समय खास ध्यान रखें, जब बच्चों की समझ विकसित न हुई हो। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि विभिन्न आयु समूहों में पोषण संबंधी जरूरतें काफी भिन्न होती हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक बदलाव के अनुरूप होती हैं।’

शिशु के लिए जरूरी है स्तनपान

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छह महीनों तक के बच्चे को सिर्फ मां का दूध दिए जाने की सिफारिश की है। छह से 12 महीने के शिशु को बहुत सारे पोषक तत्वों जैसे मिनरल्स और विटामिन्स की आवश्यकता होती है। इस दौरान उन्हें फॉर्मूला मिल्क और खाने-पीने की दूसरी चीजों के साथ स्तनपान करवाना जरूरी होता है। शिशु को इस उम्र में निम्न पोषक तत्वों की दरकार होती है:

• विकास के लिए प्रोटीन • मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए स्वस्थ वसा • हड्डियों के विकास के लिए विटामिन-डी और कैल्शियम • लगभग छह महीने की उम्र के शिशुओं को ठोस आहार, मसले हुए फल व सब्जियां और आयरन-युक्त अनाज देना शुरू करें।

खाने से करवाएं इनकी दोस्ती

एक से तीन साल के बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतें उनके विकास और ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर होती हैं। इस उम्र में, बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1,000 से 1,400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तीन साल की उम्र तक बच्चे काफी कुछ खाने लगते हैं और धीरे-धीरे उनकी खानपान की आदतें विकसित होने लगती हैं। यदि अब तक बच्चा सेहतमंद चीजें नहीं खाता है, तो खिलाने की कोशिश करें। जबरन खिलाने से बचें। कोई नई सब्जी या फल बच्चे को खिलाना है, तो धैर्य बनाए रखें। थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करें। जैसे ही बच्चे को वह स्वाद पसंद आएगा, वह खाने लगेगा। इस उम्र के बच्चों के लिए दूसरे पोषक तत्वों के साथ स्वस्थ वसा भी जरूरी है: • आयरन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें फोर्टिफाइड अनाज, मांस और फलियां दें। • हड्डियों के विकास के लिए दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट समुचित मात्रा में डाइट में शामिल करें। • छोटे बच्चों को एवाकाडो और वसायुक्त दूध जैसी चीजेंं दें। • उसके खानपान में विविधता लाएं।

किशोर को चाहिए भरपूर पोषण

किशोरावस्था यानी 13 से 18 वर्ष की इस उम्र तक आते-आते बच्चे मानसिक रूप से इतने विकसित हो चुके होते हैं कि उन्हें सही खानपान और पोषण के महत्व को समझाया जा सकता है। इस उम्र में पोषण संबंधी जरूरतें तीव्र शारीरिक विकास के कारण बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस दौरान, किशोरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में हों।

• इस उम्र में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन-डी आवश्यक है • इस उम्र में लड़कियों को पीरियड शुरू हो चुका होता है, साथ ही उनकी आयरन संबंधी जरूरतों में भी इजाफा हो जाता है। • इन्हें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी चाहिए, जो मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि में सहायक होता है।

प्री-स्कूल की तैयारी

चार से पांच साल की उम्र में बच्चा ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसे में ख्याल रखा जाए कि उसे खाने में ऐसे पोषक तत्व मिलते रहें, जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हों। चार से पांच साल के बच्चों का शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है। उनके लिए माइक्रो और मैक्रोन्युट्रिएंट्स, दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। • प्रोटीन के लिए उनके आहार में लीन मीट, अंडे, फलियां और दूध को शामिल करें। • उचित पाचन के लिए फाइबर जरूरी है। इसके लिए सब्जी, फल और साबुत अनाज को उसके नियमित आहार का हिस्सा बनाएं। • विटामिन-डी से समझौता नहीं करें। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए यह जरूरी है।

स्कूल चले हम

स्कूल जाने वाले छह से बारह साल के बच्चों के लिए स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता जरूरी है, ताकि उनके शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। इस उम्र के बच्चों की वृद्धि दर स्थिर, लेकिन धीमी होती है और उन्हें दिन में कम-से-कम 4-5 बार खाने की जरूरत होती है। • हड्डियों के विकास के लिए इन्हें कैल्शियम और विटामिन-डी युक्त खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में दें। कैल्शियम के लिए, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और कैल्शियम युक्त फोर्टिफाइड अनाज, जूस और सोया पेय दिया जा सकता है। विटामिन-डी के लिए वसायुक्त मछली, अंडे का पीला हिस्सा, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध व दही दें। • बढ़ती लड़कियों के लिए इस उम्र में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत जरूरी है। अनार, काला चना आदि आयरन के अच्छे स्रोत हैं। • मस्तिष्क के बेहतर विकास और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड से समझौता न करें। अलसी के बीज, चिया सीड्स और कुछ खास तरह की मछलियां इसकी अच्छी स्रोत हैं। • बच्चे को इस उम्र में नियत समय पर खाना खाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही, मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करने के लिए प्रेरित करें।

बच्चों के लिए कितना पानी जरूरी

मानव शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है। शरीर की अनगिनत क्रियाएं पानी पर ही निर्भर करती हैं। हर उम्र में शरीर को अलग-अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है। 0-6 माह तक के शिशुओं को मां के दूध या फॉर्मूला मिल्क से ही पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ मिल जाता है, उन्हें आमतौर पर पानी पिलाने की जरूरत नहीं होती है।

6-9 माह: 100 मिलीलीटर 9-12 माह:100-200 मिलीलीटर

1-3 साल: 800-1000 मिलीलीटर 4-8 साल: 1100-1200 मिलीलीटर

19-13 साल:1600-1900 मिलीलीटर 14-18 साल: 1900-2600 मिलीलीटर

