परिणीति की तरह आप भी अपने बच्चे को देना चाहते हैं संस्कृत में नाम तो देखें ये 50 प्यारे नामों की लिस्ट

परिणीति की तरह आप भी अपने बच्चे को देना चाहते हैं संस्कृत में नाम तो देखें ये 50 प्यारे नामों की लिस्ट

संक्षेप: Baby Names: सोनम कपूर के बेटे का नाम वायु, परिणीति के बेटे का नाम नीर... अगर आप भी अपने बच्चे को संस्कृत में कोई प्यारा सा नाम देना चाह रहे हैं तो यहां पूरी लिस्ट है। साथ ही यह भी जान लें कि परिणीति के बेटे के नाम का क्या अर्थ है।

Wed, 19 Nov 2025 01:22 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने बेटे की पहली झलक दिखाने के साथ उसका नाम भी बताया है। उन्होंने लिखा है, जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूप, तत्रैव नीर। इसका मतलब है, जल का रूप और प्रेम का स्वरूप वही नीर है। परिणीति और राघव ने बताया है कि बेटे का नाम नीर रखा है , जो कि पवित्र, दैवीय और शाश्वत है। संस्कृत नाम हमारी संस्कृति से जुड़े हैं और उनके मतलब भी खूबसूरत होते हैं। ये नाम ज्यादातर ईश्रवर से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं और यूनीक भी होते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का नाम संस्कृत में रखना चाहते हैं तो यहां कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं।

परिणीति के बेटे का नाम नीर है, जिसका मतलब जल भी होता है। इंट्रेस्टिंग बात है कि सोनम कपूर ने अपने बेटे का नाम वायु रखा है, जिसका मतलब हवा होता है। यहां आप और नामों की लिस्ट देख सकते हैं।

बेटे के नाम

अरिव- बुद्धिमान

अग्नि- आग

अरिन- पर्वत जैसी शक्ति

अभिर- किसी से ना डरने वाला

आरव- तेज आवाज

आश्विक- जिसे विजयी होने का आशीर्वाद मिला हो

आद्विक- देखने योग्य

अर्क- सूरज या रोशनी की किरण

अगिर- सूरज

अधिरथ- सारथी

अमोघ- सफल

अद्वैत- जिसके जैसा कोई दूसरा न हो

आप्रीत- खुश रहने वाला

धवल- सफेद

हरित- हरा

कियांश- अच्छे गुणों वाला

वंश- कुल

वीर- बहादुर इंसान

त्रिजल- भगवान शिव

त्रिपुरेश- शिव

विवान- कृष्ण

बेटी के लिए नाम

अहाना- भोर या सुबह

आद्या- पहली या शुरुआत

आराध्या- पूजनीय

आर्या- सम्माननीय

अधिरा- रोशनी

अदिरा- शक्तिशाली

अमाया- रात की बारिश

अनीशा- शाश्वत

अन्वी- वन देवी

अवनी- धरती

अयाति- शाही

एकवीरा- भगवान शिव की बेटी

ईशानी- भगवान शिव की पत्नी

भाग्या- सौभाग्य

गंधाली- खुशबू

रेवा- कामदेव की पत्नी

चंद्रिका- चांदनी

नव्या- ताजगी फैलाने वाली

धृति- साहस

इला- धरती

ईशानी- देवी दुर्गा

कला- प्रतिभाशाली, आर्ट

वाणी- आवाज

वेदिका- ज्ञान

गार्गी- विदुषी

वारिजा-कमल

प्रणवी-जीवन की देवी


