बच्चे के 18 साल का होने से पहले जरूर बता दें चाणक्य की ये 5 बातें, वरना जिनभर झेलनी पड़ सकती है कंगाली!
Chanakya Niti For Parents: बच्चों की परवरिश सिर्फ अच्छी पढ़ाई या सुविधाएं देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सही आदतें और जीवन की सीख देना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आचार्य चाणक्य की ये 5 बातें आपको अपने बच्चे की जरूर बतानी चाहिए।
आचार्य चाणक्य ने जीवन को सही दिशा देने के लिए कई ऐसी बातें बताई हैं, जो आज भी पूरी तरह काम की साबित होती हैं। उनका मानना था कि इंसान की आदतें ही उसका भविष्य तय करती हैं। इसलिए चाणक्य के मुताबिक अगर बच्चों को कम उम्र से सही और अच्छी आदतें सिखा दी जाएं, तो वे जिंदगी में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते और जीवन में उन्हें कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। हर माता-पिता को चाहिए कि 18 साल की उम्र से पहले बच्चों को चाणक्य की ये जरूरी बातें जरूर सिखाएं ताकि वे आगे चलकर आत्मनिर्भर और समझदार इंसान बन सकें, और उन्हें कभी जीवन में आर्थिक मुसीबतों का सामना न करना पड़े।
आलसी स्वभाव इंसान को कमजोर बना देता है
चाणक्य मानते थे कि जो इंसान मेहनत से बचता है, उसके पास सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। बच्चों को शुरुआत से ही मेहनत की आदत डालना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा हर काम को टालने लगे या सिर्फ आराम चाहता रहे, तो आगे चलकर वह अच्छे मौके खो सकता है। बच्चों को समझाएं कि मेहनत करने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। उन्हें छोटी जिम्मेदारियां दें ताकि वे काम की अहमियत समझ सकें और आत्मनिर्भर बनें।
अनुशासन और बचत जरूरी है
आचार्य चाणक्य ने हमेशा अनुशासन को सफल जीवन की सबसे बड़ी ताकत बताया है। बच्चों को कम उम्र से ही पैसों की अहमियत समझानी चाहिए। बिना जरूरत खर्च करना और भविष्य के बारे में ना सोचना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। बच्चों को बचत की आदत डालें और समझाएं कि हर चीज तुरंत खरीदना जरूरी नहीं होता। यह आदत उन्हें जिम्मेदार और समझदार बनाती है।
गलत संगति भविष्य खराब कर सकती है
आचार्य का मानना था कि इंसान जैसा माहौल चुनता है, वैसा ही बन जाता है। बच्चों की संगति उनके व्यवहार और सोच दोनों पर असर डालती है। अगर वे गलत आदतों वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो धीरे-धीरे उनका ध्यान भी गलत चीजों की तरफ जाने लगेगा। दिखावा, गलत खर्च और बुरी आदतें इंसान को उसके लक्ष्य से दूर कर देती हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे लोगों के साथ रहने और सही आदतें अपनाने की सीख जरूर दें।
ज्ञान से दूरी तरक्की रोक देती है
चाणक्य हमेशा ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। जो लोग नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। बच्चों को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करें। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही काफी नहीं होती, बल्कि जिंदगी से जुड़ी समझ भी जरूरी होती है। उन्हें किताबें पढ़ने, नई स्किल सीखने और अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करें। यही आदत उन्हें आगे चलकर मजबूत और सफल बनाती है।
समय की कद्र करना बहुत जरूरी है
चाणक्य का मानना था कि समय सबसे कीमती चीज है। जो लोग समय की अहमियत नहीं समझते, वे बाद में सिर्फ पछताते हैं। बच्चों को कम उम्र से ही टाइम मैनेजमेंट की आदत सिखाएं। उन्हें बताएं कि सही समय पर किया गया काम ही अच्छे परिणाम देता है। समय का सही इस्तेमाल करने वाले बच्चे आगे चलकर ज्यादा जिम्मेदार और सफल बनते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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