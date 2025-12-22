ये 7 बातें बच्चों से कभी नहीं करनी चाहिए, भले ही वो आपसे कितने सवाल करें; ट्रॉमा कोच ने दी सलाह!

संक्षेप: सर्टिफाइड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोच आरूही बताती हैं कि बच्चे कई बार ढेरों सवाल करते हैं, लेकिन हर बार आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चे की जिज्ञासा से ज्यादा उसकी मेंटल हेल्थ और सेफ्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पेरेंटिंग एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। इसमें आपको परफेक्शन की नहीं बल्कि थोड़ी समझदारी और लगातार सीखने की जरूरत होती है। अच्छी पेरेंटिंग का सबसे पहला नियम यही है कि बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। आप अपनी बातें उनसे शेयर करें और पूरे इत्मीनान से उनकी बातें भी सुनें। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें बच्चों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। सर्टिफाइड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोच आरूही एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि बच्चे कई बार ढेरों सवाल करते हैं, लेकिन हर बार आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चे की जिज्ञासा से ज्यादा उसकी मेंटल हेल्थ और सेफ्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं, जो बच्चों के पूछने पर भी उन्हें बताने से बचना चाहिए।

अपने फाइनेंशियल बोझ को बच्चे के साथ साझा ना करें लाइफ में कई बार पैसे से जुड़ी दिक्कतें चलती रहती हैं। लेकिन बच्चे के साथ ये सब शेयर करना, उसे बेवजह मेंटल प्रेशर और ट्रॉमा देना है। कई पैरेंट्स को लगता है कि वो अपना फाइनेंशियल स्ट्रगल बताकर बच्चे को और समझदार या जिम्मेदार बना रहे हैं। लेकिन इसके लिए बच्चे पर कम उम्र में ही कोई मानसिक दवाब डालने की जरूरत नहीं है। बच्चे को सिक्योर महसूस कराएं, मैच्योरिटी अपने आप आ जाएगी।

रिलेशनशिप प्रॉब्लम शेयर करने से बचें अगर पैरेंट्स के बीच आपसी झगड़े चल रहे हैं या परिवार में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बच्चे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आप उनसे कह सकते हैं कि ये बड़ों के बीच की बात है। बच्चों की मेंटल पीस को प्रभावित ना होने दें।

रिश्तों की कड़वाहट बच्चों तक ना पहुंचाएं कई बार रिश्तेदारों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होते, लेकिन ये कड़वाहट बच्चों के मन में भरने से बचना चाहिए। हां, अगर बच्चे की सुरक्षा को कहीं खतरा है, तो उसे जरूर प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसे दूरी बनाने के लिए सिर्फ इसलिए ना कहें क्योंकि सामने वाले से आपकी नहीं जमती। अपनी कड़वाहट या दुख बच्चों के साथ शेयर ना करें।

अपना पर्सनल ट्रॉमा शेयर ना करें बच्चों के साथ अपने पर्सनल ट्रॉमा, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाए हैं, शेयर नहीं करने चाहिए। ऐसा कर के कहीं ना कहीं आप अपना दुख बच्चे के कंधों पर डाल देते हैं और आपका ट्रॉमा फिर उसका ट्रॉमा भी बन जाता है।

बच्चों पर ना डालें अपना इमोशनल बर्डन कुछ पैरेंट्स बच्चों पर अपना इमोशनल बर्डन डाल देते हैं, जो सही नहीं है। आपको समझना चाहिए कि बच्चा आपका थेरेपिस्ट नहीं है और इस उम्र में वो खुद को समझने में ही स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे में आप अपना बोझ ऊपर से ना डालें।

चुगलियां और बड़ों के सीक्रेट्स ऐसा कई बार होता है जब बच्चे आपके मुंह से किसी की गॉसिप या सीक्रेट सुन लेते हैं। ऐसे में बच्चे अक्सर पैरेंट्स से उस बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उन्हें इन चीजों से दूर ही रखना चाहिए। इस उम्र में उन्हें हर तरह के ड्रामा से दूर रखें, जो उन्होंने चुना भी नहीं है।